19 mar 2019

Su amistad, si no rota, sí pende de un hilo. Gustavo González ha cruzado la línea de la traición y Gema López no parece que vaya a perdonarle. Al menos, no a corto plazo. Ayer, casi una semana después de que el polígrafo realizado a María Lapiedra por la revista 'Lecturas' pusiera de manifiesto que el fotógrafo había filtrado a la prensa la ruptura del matrimonio de su amiga y su marido, se veían las caras por primera vez.

El plató de 'Sálvame' fue testigo de ese tenso reencuentro entre aquellos que fueron amigos y que, ahora, tras la pérdida de la confianza de Gema ante lo que considera una auténtica puñalada, tiene más pinta de que vaya a convertirse en una relación de indiferencia -o, lo que es peor, de reproches-.

"Creo que me he ganado el respeto, cuando otros lo han perdido. No me hacen falta las disculpas ni los arrepentimiento. Ha habido tiempo suficiente para ellos, pero no has dado la cara. Ahora ya es demasiado tarde. Dejo aquí este asunto, porque así me protejo a mí y a los míos", comenzaba el elegante discurso de López.

No es hora ni de explicaciones ni de disculpas"

"Durante este año y medio has levantado el teléfono para pedirme cosas y para que te escuche. Me he ido de aquí con muchos disgustos que me he llevado, por cosas que no eran asunto mío", le recordaba cómo se ha portado durante todos esos altibajos en su noviazgo con Lapiedra.

"No es hora ni de explicaciones ni de disculpas. Creo que he sabido estar a la altura de las circunstancias y que he pedido perdón cuando me he equivocado", le advertía al que ha sido su amigo. Zanjaba así el tema, con un discurso en el que no levantaba la voz en ningún momento, con elegancia.

Gema aprovechaba, ya que estaba, para dar por enterrada su guerra con Mila Ximénez, con quien tuvo un encontronazo hace unos días. Así que, en una tarde en la que la sinceridad y las emociones se erigían en protagonistas, era el momento de que López diera un paso al frente, también en ese asunto, y le diera una nueva lección a Gustavo de cómo se hacen las cosas entre compañeros.

"Nos dijimos cosas fuertes, pero al día siguiente Mila me pidió disculpas con un mensaje", aseguraba, antes de poner en el foco de atención, precisamente, a Lapiedra: "Se estaba poniendo el foco en lo que no era, cuando todo lo ha traído María. Lo que no me gustó es que se le diera a María una gasolina que yo no le he dado".

