Aunque veamos a las figuras del deporte o de la música como una suerte de semidioses que todo lo pueden, lo cierto es que, como el resto de los mortales, también han atravesado momentos de penurias hasta conseguir tocar el cielo. Pablo López sabe bien de esto que hablamos, y lo explicó ayer en el plató de 'El Hormiguero'.

El 'coach' de 'La Voz', que hoy disputa su gran final, acudió al espacio presentado por Pablo Motos y no tuvo reparos en hablar de ese "agujero negro" en el que cayó en un momento determinado. "Estaba prácticamente dependiendo de un milagro", explicaba.

Fue entonces cuando apareció la figura de David Bustamante como un auténtico salvador. Vamos, el que se encargó de obrar el milagro. "No solo cantó una canción mía. Con lo campechano y el corazón tan grande que tiene... suena a tópico, suena fatal pero es verdad", relató, añadiendo: "Lo que era un concierto en Málaga acabaron siendo 17".

Bustamante me presentaba con orgullo"

Además, López confiesa que el propio Bustamante les pagó, tanto a él como a su hermano, los trenes para que se pudieran mover y comenzar ese soñado despegue. "Uno puede imaginar y soñar y a veces un sueño distorsiona. Él me enseñó los teatros en los que yo acabé tocando después. Me presentaba con un orgullo... con la misma fuerza que me abraza hoy en día, me besaba con la misma fuerza", le piropeaba.

Quizás, ahora que David no atraviesa el mejor momento de su vida en el terreno profesional, estas palabras del malagueño le puedan servir de respaldo para resurgir de sus cenizas.

