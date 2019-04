10 abr 2019

A Laura Escanes le encanta mostrar la felicidad que está viviendo estos últimos meses con la próxima llegada de Roma, la niña que espera junto a su marido, Risto Mejide. Así, anoche sacó un ratito de su tiempo para hablar con sus seguidores a través de Instagram, resolver dudas y contar algunos de los "secretos" de su embarazo.

La modelo aseguraba que hay una cosa que no puede dejar de hacer. Una situación que, posiblemente, vivan todas las embarazadas: tocarse la tripa. "¿Tienes hábito o necesidad de tocarte la barriga desde que sabes que viene el bebé?", preguntaba una seguidora. A lo que Laura respondía con un "sí", rotundo, y un video en el que aparece acariciándose la tripita.

Entre pregunta y pregunta, la modelo afirmaba que, a pesar de tener miedo al momento del parto, no quiere obsesionarse con ese momento, ni "hacerse ideas equivocadas" de lo que pueda pasar. Además, afirma la importancia de informarse lo máximo posible: "Estoy leyendo mucho, me quiero preparar bien e ir a clases de preparación al parto. Cuanta más información tengo, más tranquila me quedo", aseguraba.

No hay duda de que la 'influencer' está muy emocionada con la llegada del bebé. Además, afirma ser consciente que su vida ha cambiado y cambiará a partir de ahora, pero no le preocupa ni lo más mínimo. Asegura que es algo que "no le asusta y quiere": "Soy muy feliz y quería ser madre joven", explica. Ahora, solo le queda esperar y disfrutar de su embarazo hasta que llegue la pequeña Roma.

