1 mar 2019

El lunes, Laura Escanes y Risto Mejide compartían un par de fotos en las redes sociales con las que daban por buenas todas esas informaciones que habían proliferado en los medios de comunicación desde el día anterior. Sí, la 'influencer' estaba embarazada. Sí, tendrá el que será su primer hijo en común con el publicista.

Sin embargo, en el mensaje que esta colgaba en su Instagram confirmando la noticia, aseguraba que les hubiese gustado esperar un poco más para ofrecer la noticia. ¿Qué es lo que ha provocado, entonces, que lo hayan tenido que hacer justamente ahora, casi contra su voluntad?

Ella misma da respuesta a esta pregunta. Lo ha hecho con una serie de vídeos en sus 'stories' de la mencionada red social, donde no se muestra molesta, pero quizás si contrariada por haber tenido que adelantar sus planes. "Os cuento por qué lo contamos el lunes, porque puse en la publicación que aún era algo pronto, pero nos vimos un poco obligados", comienza Escanes su explicación.

"Y digo obligados porque el domingo estábamos volviendo de la montaña y empecé a recibir un montón de llamadas de números que no tenía guardados, desconocidos, números ocultos y un mensaje de WhatsApp de una periodista diciéndome que les había llegado una noticia maravillosa y que querían publicarla, pero que querían hablar antes con nosotros por si queríamos confirmarla o desmentirla", continuaba con su relato.

Decidimos no decir nada, pero sabiendo que podía filtrarse la noticia en cualquier momento"

"No le dije nada, no contestamos a las llamadas... ¿Por qué? Porque si dices algo, luego lo pintan como de exclusiva, de que has hablado en exclusiva para ellos y has contestado. Si no dices nada, igualmente lo publican y si mientes, pues están mintiendo y tampoco me apetecía decirle que no era verdad", aprovecha para lanzar una 'pullita' a la prensa del corazón.

"Decidimos no decirle nada, pero ya sabiendo que podía filtrarse la noticia en cualquier momento. Efectivamente, el domingo por la tarde se filtró en un portal digital y se expnadió por un montón de portales y revistas 'online'", añade Laura.

"Nos empezaron a llamar un montón de amigos a los que aún no se lo habíamos contado, porque no habíamos llegado al primer trimestre y bueno, lo estábamos diciendo poco a poco cuando íbamos teniendo cenas. La familia ya lo sabía. Nos queríamos esperar, por precaución, por lo menos hasta la semana 12. Pero en lunes nos vimos un poco obligados antes de tiempo", se justificaba la mujer de Risto.

"Ahora, poco a poco. La verdad es que, en parte, me siento más aliviada. Como la gente ya lo sabe, no tengo la presión de decirlo, me encuentro más tranquila y que estoy superfeliz. Y que estoy bien, gracias", concluía ese mensaje con el que ha queriod justificar que haya hablado de su vida privada. Y gratis.

Más noticias sobre Laura Escanes.

- Laura Escanes tiene la solución para reducir los poros abiertos del rostro

- La tierna felicitación de Laura Escanes a Risto Mejide por su cumpleaños

- El eyeliner con el que Laura Escanes consigue agrandar e iluminar su mirada