11 abr 2019

En unas horas conoceremos al ganador de 'GH Dúo'. La tensión es máxima en la casa de Guadalix de la Sierra, pero también en plató, donde los familiares llevan muchas disputas, críticas y comentarios aguantado en estos tres meses. Si no, que se lo digan a Juani, la madre de María Jesús Ruiz, que ayer no pudo más.

Era un encontronazo entre su hija y Alejandro Albalá lo que había que explotara y se marchara unos instantes del plató. "No puedo más", se desahogaba con Jordi González tras ver como su hija decía estar "realmente mal" y pedir respeto.

Una vez cogió aire y regresó, las cosas no fueron más calmadas. Juani hizo frente a Antonio Tejado, que decía no entender las lágrimas de la mujer con la que mantuvo un 'affaire' dentro del concurso, trayendo de nuevo la teoría de ese victimismo que le ha valido a la ex Miss para jugarse el premio esta noche cara a cara con Kiko Rivera. "Deja de insultar a mi hija. Cállate", se dirigía a él.

Lo cierto es que, en esa disputa en la casa con Albalá, este mantiene una postura de tranquilidad, ignorando incluso los reproches que le hace su compañera de concurso. Eso sí, el cántabro aprovecha para lanzarle la 'pullita' de que su ex, José María Gil Silgado, tiene una centralita montada en casa para llevarla a la victoria final.

María Jesús llega al último día de concurso superada por los acontecimientos. Esta noche sabremos si puede más la convocatoria de Gil Silgado o la de todo el clan Pantoja.

