12 abr 2019

Saltó a la fama por dar vida a Alex Dunphy en 'Modern Family'. Una serie que le dio popularidad y un montón de seguidores en Instagram que, en las últimas semanas, han mostrado su preocupación por la drástica pérdida de peso de Ariel Winter.

Ahora, la joven ha querido dar una explicación, para que se calmen las alarmas y se den cuenta de que, esa bajada de peso, lejos de ser algo malo, es la prueba de que las cosas han mejorado para ella. Sobre todo, en el terreno mental. Ha sido con un vídeo en sus 'stories' cómo ha decidido confesarse ante sus 'followers'.

"Durante años he estado tomando antidepresivos, que me hicieron ganar peso que no podía perder sin importar lo que hiciera. Siempre fue frustrante para mí porque quería ponerme en forma y sentir que el trabajo que estaba haciendo estaba dando sus frutos, pero nunca me sentí así", comienza.

"Lo acepté y seguí adelante. Me quedé con estos medicamentos durante tanto tiempo porque el proceso es realmente largo y difícil. No estaba lista para pasar por eso otra vez, así que simplemente acepté seguir en lugar de tratar de encontrar algo para sentirme mejor", continúa la intérprete en esa grabación.

Y explica cuándo tomó la determinación de realizar ese cambio: "El año pasado decidí que estaba cansada, así que comencé el proceso nuevamente y pude encontrar una gran combinación de medicamentos que funciona para mí. El cambio en la medicación me hizo perder al instante todo el peso que antes no podía perder simplemente devolviéndome un metabolismo. Eso fue muy inesperado".

"Si bien me siento mejor mentalmente con el cambio, es bueno hacer ejercicio y que tu cuerpo responda, pero quiero ganar unos cuantos kilos de músculo y estar más saludable. También quiero que me devuelvan mi trasero", concluye, dando respuesta así a todas las críticas que ha recibido en los últimos tiempos.

Más noticias sobre pérdidas de peso radicales...

- La preocupante delgadez de Melendi, ¿qué le ocurre?

- El impresionante cambio físico de Alberto Chicote: ha perdido 31 kilos

- Céline Dion aclara los rumores sobre su extrema delgadez