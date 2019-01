30 ene 2019

Hace tan solo unos días, Céline Dion se convertía en al protagonista de las redes sociales. Su presencia en los desfiles de la Semana de la Moda en París no pasó para nada desapercibida y algo tuvo que ver su estado físico actual. Este tema ya lo aclaró en el año 2007, cuando muchos la tacharon de sufrir anorexia aunque parece que el pasado siempre vuelve.

Al aparecer, unas fotografías de la cantante con un vestido ajustado negro han alarmado a sus seguidores que han visto en la cantante un extrema delgadez que debería ser tratada. Prefirió no pronunciarse al respecto pero lo cierto es que ha zanjado todos los temas asegurando al medio 'The Sun' que vive una etapa en al que está muy feliz.

"Realmente quiero disfrutar. Ahora todo es nuevo. Es como si estuviera viviendo un cambio de aires. Los 50 están siendo geniales. Me siento fuerte, bella, femenina y sexy", asegura. Pero eso no es todo. La cantante se ha abierto y ha hablado de la relación que mantiene con el español Pepe Muñoz, quien acompañó a la británica a la capital francesa.

"Conectamos rápidamente como amigos, lo pasamos muy bien. Evolucionó. Por supuesto que nos abrazamos y nos cogemos de la mano y salimos, por eso la gente lo ve. Me refiero a que es un caballero. No me importan porque es guapo y mi mejor amigo". Zanjaba sus declaraciones asegurando que actualmente esta "soltera".

