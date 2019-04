14 abr 2019

Mientras Anabel Pantoja se convertía en una de las finalistas de 'Salvame okupa', a Chelo García-Cortés le anunciaban que debía abandonar la Casa de Guadalix al haber elegido un bombón al azar, cuyo sabor dulce significaba la expulsión inmediata.

Una noticia que disgustó mucho a la colaboradora pero que llégo con una noticia aún mejor: Chelo es la nueva concursante confirmada para participar en la nueva edición de 'Supervivientes 2019'.

"Me he preparado de muchas maneras: he aprendido a pescar, he aprendido a hacer fuego, intento saber mantenerlo… pero lo que más puede preocupar es la convivencia. Será complicada pero yo la haré más fácil. Seré súper clara, diré lo que me gusta y lo que no pero, sobre todo, voy a vivir la mejor experiencia de mi vida. Llevo mucho tiempo esperando", asegura Chelo en su vídeo de presentación para Telecinco.

La periodista se suma a una larga lista de nombres famosos ya confirmados como Mónica Hoyos, Carlos Lozano, Omar Montes, Oto Vans, Dakota, Colate o su ex amiga Isabel Pantoja, con quién sin duda forma una de las grandes incógnitas del programa. ¿Cómo será su relación dentro de la casa después de tantos años sin tener relación? ¿Se reconciliarán?

Ambas mantuvieron una relación muy estrecha en la que Isabel Pantoja ha confesado en más de una ocasión que Chelo era una más de la familia hasta que, al parecer, la tonadillera se sintió traicionada por ésta en varias ocaciones. Juntas viajarán hasta Honduras pero tendremos que esperar hasta después de Semana Santa para ver cómo evoluciona la situación.

