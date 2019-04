14 abr 2019

Víctor Sandoval no ha tenido ningún problema en reconocer sus últimos retoques estéticos a través de Instagram: un injerto de pelo y una operación de nariz que hasta ahora no habíamos podido ver en pantalla. El periodista ha reaparecido en televisión para ingresar en 'Sálvame Okupa', el "mini reality" en el que concursan algunos de los colaboradores del programa de Telecinco que ya está dando mucho que hablar en tan solo dos días de emisión.

Sandoval ha sorprendido a todos con su nuevo aspecto y ha contado con todo lujo de detalles cómo ha sido su paso por quirófano. "Me llamó Marta López y me dijo que estaba colaborando con una clínica y me regaló el injerto de pelo que me habría costado 6.000 euros", comentaba el colaborador.

Además reconocía que no hubiera podido permitírselo, ya que habría entrado en el concurso para intentar saldar sus deudas económicas. "Llevo un año embargado y debo cuatro meses de alquier, necesito ganar aquí como sea", confesaba Víctor.

Su cambio ha sorprendido tanto a los colaboradores como a los usuarios de las redes sociales que no han dudado en comentar lo distinto que estaba y en plagar Twitter de numerosos memes encontrándole algún parecido razonble. "¿Qué le ha pasado a Víctor Sandoval?" "Me ha costado reconocerle" "¿Qué se ha hecho en la cara"?

