6 abr 2019

"Con 'Sálvame' no se juega. Nosotros okupamos", decía Paz Padilla en el vídeo de presentación de 'Sálvame Okupa'. Y es que los colaboradores de 'Sálvame' van a invadir la casa de Guadalix para convivir. Sí, sí, CONVIVIR.

"Esto no es ninguna broma. No os puedo decir las personas o los colaboradores que van a entrar ni cuándo se va a okupar la casa de 'Gran Hermano', pero esto es una realidad. 'Sálvame' okupará Guadalix de la Sierra. Los colaboradores, mis compañeros, okuparán Guadalix de la Sierra", explica Kiko Hernández nada más finalizar el vídeo de presentación que dejó a muchos sin entender absolutamente nada.

Enseguida los colaboradores empezaron a plantear preguntas y a intentar adivinar qué pasará. "¿Hay sorpresa de entrada de compañeros que no veamos, no conocemos, se haya ido o tenga con nosotros algún conflicto y que entre?", decía Mila Ximénez que minutos más tardes se autoproclamaría líder de la edición si entrase a concursar. Y Kiko Hernández le ha dicho: "La respuesta es sí".

"Hay gente que podrá pensar en casa que esto es un chiste de ir un día a 'Gran Hermano' y no. Estoy hablando de convivencia y convivencia es más de un día", aclaró el colaborador aprovechando la intervención de Mila. Pues los que están implicados dejarán a la audiencia con la boca abierta: "Se va a sorprender mucho la audiencia con los que entran y con los que se quedan".

De broma, Kiko le ha advertido a Mila que debajo de su almohada dejarán el diente de Juanmi. Y esta, que sólo de pensarlo ya se ponía nerviosa advirtió: "Tardo en saltar la valla menos de que empiece la edición del programa. A mí de David el nomo no me dejéis nada y quiero los baños como una patena". De hecho, ha dicho que si ella va, ella va a repartir las tareas. ¿Eso habrá que elegirlo, no?

