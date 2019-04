15 abr 2019

Compartir en google plus

Entre los chascarrillos que estamos viviendo estos días gracias a 'Sálvame Okupa', destaca el del aspecto físico de Víctor Sandoval. Recién operado de la nariz y con unos injertos capilares aún echando raíces en su cabeza, se ha visto obligado a entrar en la casa de Gudalix de la Sierra. ¿Por qué ha decidido mostrarse así ante el público?

Por pura necesidad. Ha sido él mismo el que lo ha contado en directo, desde el 'reality'. "Tengo que reconducir mi vida. Llevo un año embargado, debo cuatro meses de alquiler, así que necesito ganar aquí como sea. Y aunque me quede hecho un cuadro, voy a intentarlo todo", revelaba roto de dolor y en llanto antes de añadir: "Es necesaria tanta humillación".

Debo cuatro meses de alquiler, así que necesito ganar aquí como sea"

Entonces, si tantos apuros económicos tiene, ¿cómo es que se ha operado? Pues porque la operación no la pagado él. Ha sido un regalo de su amiga y exgran hermana Marta López, que le ha proporcionado la intervención, valorada en 6.000 euros para que este pueda sentirse más a gusto con su físico.

"Me llamó Marta López, que estaba colaborando con una clínica y me regaló el injerto de pelo. Me lo hicieron gratis, pero la intervención cuesta 6.000 euros", explicó cómo era posible haberse puesto pelo a pesar del drama que está viviendo y ante el que llegó a decir, en una entrevista en 'Lecturas', que deseaba morir.

6.000 euros son, precisamente, los que hay de premio en este 'reality' en el que está participando y que se ha sacado de la manga Mediaset una vez terminado 'GH Dúo'.

Más noticias sobre Víctor Sandoval...

- El drama de Víctor Sandoval: dos tumores y arruinado

- Desestimada la demanda de Víctor Sandoval a Nacho Polo

- Víctor Sandoval expulsado de 'Gran Hermano VIP' por culpa de las trampas de Belén Esteban