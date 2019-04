15 abr 2019

Con motivo del 25 aniversario de su aparición, vuelve a editarse actualizada 'Las armas y las letras' (Destino), de Andrés Trapiello. Un libro sobre la Guerra Civil y un manual de literatura. Un clásico y una mirada completa y sin prejuicaios a los hombres de letras de esos años. Agudas semblanzas de literatos conocidos y menos conocidos. Los de un bando y los del otro. Los de la tercera España (Chaves Nogales, al que Trapiello descubrió gracias a un ejemplar de ‘A sangre y fuego’ en la librería de Abelardo Linares). Los perseguidos y los perseguidores.

La realidad de la literatura española en la Guerra Civil se lee como una novela. No es ni un libro de historia ni uno de crítica literaria. El autor en el nuevo prólogo: "Los estudios sobre la Guerra Civil y la publicación y rescate de textos originales de los protagonistas siguen creciendo, lo que justifica que vuelvan a añadirse aquí hechos, fotografías inéditas y entrecomillados desconocidos y providenciales". Pero ya sabíamos que Agustín de Foxá aconsejó a Lorca antes de la sublevación que se fuera a Biarritz. Él prefirió la casa familiar.

Gracias a François Ozon

François Ozon es uno de esos directores de los que siempre se espera su última película, especialmente desde '8 mujeres', donde cantaba hasta Catherine Deneuve. Ahí están 'En la casa', 'Joven y bonita' o 'Frantz'. Unas mejores que otras, pero siempre con algo diferente. En 'Gracias a Dios', Ozon carga contra los casos de pederastia de la iglesia francesa.

La historia está basada en el caso de Bernard Preynat, sacerdote de la Diócesis de Lyon acusado de abusar sexualmente de más de 70 'boy scouts' durante los años 80. Las víctimas denunciaron la pasividad del arzobispo Philippe Barbarin, que fue condenado por la justicia y dimitió, aunque el Vaticano se negara a aceptar su renuncia. Lo sorprendente, o no, es que con un material tan delicado haya conseguido filmar un drama tan convencional. Es una película que ha gustado hasta a los que no les gusta Ozon. Por suerte, el director francés avisa de que en la próxima volverán a odiarlo. Bien.

Vuelve a empezar el espectáculo

Es difícil no ver a Bob Fosse como Roy Scheider en 'Empieza el espectáculo' (1979). Ahora, al tipo que quería ser a la vez Fred Astaire y Kubrick lo interpreta Sam Rockwell. 'Fosse/Verdon', miniserie de FX que aquí estrena HBO, es el retrato de la relación creativa y amorosa del director y coreógrafo y la bailarina, a la que da vida Michelle Williams.

Basada en el libro 'Fosse' de Sam Wasson, del que sigue la cronología no lineal, muestra lo que hay detrás de las cortinas de 'Cabaret' -también dirigida por Fosse-. Las obsesiones, los compromisos, las desilusiones, el talento. Por supuesto, 'Fosse/Verdon' nos recuerda constantemente que Gwen Verdon no era una musa sin más talento que el de bailar y seguir al genio mujeriego, aunque hubiera quedado un poco apartada en la historia del teatro musical estadounidense. Eso se ve en la maravillosa 'Empieza el espectáculo', cuyo título original, 'All the jazz', siempre será mejor.

Cuando el miedo paraliza

El último de los títulos de la editorial Tránsito es 'El nenúfar y la araña', de Claire Legendre (1979). La escritora francesa, que da clases de escritura creativa en la universidad de Montreal, oscila en su obra entre la novela negra y la autoficción. En este caso se trata de un ensayo autobiográfico entre la realidad y la ficción sobre el miedo y los mecanismos de la angustia. "Seguro que hay que sentirse de veras en peligro para que el miedo a morir supere al miedo a vivir".

Porque este es el que de verdad da miedo. A un diagnóstico, a las arañas, al desorden, a la traición, al abandono, al ridículo… Desde la angustia más personal a la más universal. Dejas de vivir por dejar de hacer cosas. Porque el miedo te ata. 'El nenúfar y la araña' es lo más alejado a un libro de autoayuda, pero esta lectura profunda, irónica y elegante en cortos capítulos ayuda a aceptar los riesgos de la vida. No se puede prevenir todo el peligro.

