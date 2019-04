16 abr 2019

Paula Echevarría se ha visto en la tesitura de responder a las críticas en Instagram. ¿Tan mal lo estaba haciendo? La actriz publicó una foto con su hija dándose un beso en la boca por el Día Internacional del Beso y eso ha abierto un debate y polémica en la misma publicación.

Sus seguidores se dividían entre los que le parecía bien y a los que les parecía fatal ese gesto con su hija que "ya estaba mayor". Paula ha contestado un poco indignada a las críticas y les ha dicho: "Yo con la mía si yo quiero y ella quiere, ¡sí! A ver si dejamos de imponer nuestro criterio por encima del de los demás"

Aunque eran muchos los que se sentían ofendidos con la fotografía, muchos otros de sus seguidores le apoyaban y veían de lo más normal este gesto. "No suelo comentar fotos pero me parece una tontería tan grande que la gente critique una foto de una madre y una hija queriéndose… A alguna le hacía falta una buena dosis de besos para quitarle la amargura", escribía una de ellas.

Pero otros, se atrevían a citar a las propias ciencias para demostras que estaba muy mal lo que hacía Paula con su hija. "Paula, te adoro pero desde la psicología decimos no". Sin embargo, la psicóloga y técnico de educación emocional, Laura Ramírez Rodríguez, para Divanity lo ha dejado muy claro: "No supone problema alguno para los niños un beso en la boca de sus padres. El concepto erótico de los besos en los labios está solo en la cabeza de los adultos, que tienen un bagaje y unas experiencias que no comprenden los niños".

