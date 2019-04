6 abr 2019

La última aparición pública de Paula Echevarría ha dado para mucho. Cambio de ‘look’, un estilismo envidiable, y hasta los inminentes planes futuros de su relación con Miguel Torres. Así es el anillo que quiere la actriz para la pedida de mano. ¿Tardará mucho en llegar?

Que hasta el flequillo postizo le queda bien a Paula Echevarría, no cabe duda. Pero mejor le queda el anillo que lucía en el último evento en el que aparecía posando con la misma sonrisa e ilusión que siempre. "No es un anillo de compromiso, pero algo así estaría bien…", dice Paula Echevarría riéndose tímida y muy cómplice con las cámaras. Ella dice que no, pero para atreverse a decirlo públicamente, esto ya está hablado. Así es el anillo que quiere Paula Echevarría para la pedida de mano:

El anillo de compromiso que quiere Paula Echevarría pinit TELECINCO

Cuando le preguntan por la posible fecha de una boda que están deseando todos los seguidores suyos y los del futbolista Paula Echevarría contesta: "Ni nos lo hemos planteado. Feliz, con mucha salud que es importantísimo, enamorada… Todo". Sin embargo, están mejor que nunca y hay unos planes futuros cerca que mantienen muy viva la expectación: irse a vivir juntos.

Ya está a punto de acabarse la mudanza a su nueva casa pero Miguel Torres todavía no se va con ella: "A Miguel todavía le queda tiempo jugando. Él que cumpla con sus compromisos y yo aquí estaré esperándole encantada". ¿Ampliarán la familia también? "Tampoco me lo he planteado, además, el reloj biológico tic tac…", se atreve a comentar la actriz a la que le brilla tanto la mirada que no ponemos en duda ninguna de sus palabras. ¡Enhorabuena por adelantado!

