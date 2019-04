17 abr 2019

Tamara Gorro ha hablado. Lo ha hecho para tranquilizar a sus seguidores tras las noticias que apuntaban a que la casa que comparte con Ezequiel Garay y sus hijos en la urbanización de la localidad valenciana de Bétera había sido asaltada con ella dentro.

Ha sido a través de sus 'stories' de Instagram como Tamara ha querido romper su silencio y dirigirse a esos 'followers' con los que comparte buena parte de sus movimientos. "Estamos bien", comienza la colaboradora televisiva.

No puedo dar más información"

"Estoy recibiendo muchos mensajes, tranquilos que estamos bien. No todo es cierto, no tengo ningún golpe. No puedo dar más información, voy a hacer caso a la policía y a la guardia civil", asegura, guardando los detalles para no entorpecer la investigación.

"Deciros que estamos bien, toda la familia, y que gracias por preocuparos. La vida sigue", concluye Tamara, que se encontraba con la empleada del hogar cuando los ladrones entraron en la vivienda. Y no fue la única en la que trataron de robar, puesto que otros compañeros de equipo de Garay también sufrieron una situación similar.

