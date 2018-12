3 dic 2018

Tamara Gorro lo da todo en las redes sociales. La presentadora muestra a diario su rutina y aunque a veces, según ella misma afirma, no tiene ganas de nada, no hay día que no publique ningún contenido. Su último vídeo publicado en su cuenta de Instagram se ha convertido en viral ¿Por qué?

La protagonista no ha sido ella misma sino su hija Shaila Garay Gorro. Con tan solo 3 años ya ha acaparado a todos los seguidores de la presentadora. Ya lo anunciaba la propia Tamara Gorro en un vídeo anterior. "Voy a subir un vídeo de mi hija Shaila que es para morirse". Y así es. Su hija ha enamorado a todos sus 'followers'.

Al ritmo de reggaeton, madre e hija se fundían en un baile que parecía estar ensayado horas antes. Cualquiera diría que Shaila solamente tiene 3 años: "¡Alucinante! Veníamos en el ave y nos hemos puesto a bailar. Primero lo hice yo y después ella lo repitió. Este es el resultado...", escribía Tamara Gorro junto al vídeo.

La publicación ya tiene más de 80.000 'me gusta' y en menos de un día, ha acumulado más de 620.000 reproducciones. Está claro que los seguidores de Tamara Gorro están encantados con su hija.

