Lydia Lozano ha conseguido superarse a sí misma en el reality de 'Sálvame Okupa'. Esos pocos días ahí encerrada y conviviendo dejaron ver a una Lydia que, obviamente, desde el plató de ‘Sálvame’ nunca podremos descubrir. Su familia y amigos están también muy orgullosos y se lo han hecho saber.

Paz Padilla aprovechaba su aparición en plató para entrevistarle y tan oportuna como siempre le preguntó a Lydia: "¿Cuál fue la felicitación que más te ha emocionado o que menos te esperabas?". Y ella, que estaba muy sonriente arrancó a llorar y dijo: "A Charly, lo siento por nombrarte, y de mi madre".

Lo que realmente sucedía para que Lydia Lozano estallase a llorar y no pudiese evitar seguir manteniendo su vida en el anonimato como siempre es el miedo que sintió por estar dentro de la casa de Guadalix. "Iba muerta de miedo por no decepcionarles. Cuando llegué a casa ese abrazo me supo a gloria. Ese fue mi maletín, el abrazo de Charly. Lo siento", decía ella súper emocionada y pidiéndole perdón a Charly por mencionarlo en directo y públicamente.

Sin duda, como ella misma afirma y como pensamos todos "le ha dado un subidón como pareja". ¡Qué suerte tienes! Y no ha sido su único mérito. Dentro de la casa ha aprendido a valorar cosas que le minan y le hacen menos fuera. Entre esas cosas está el teléfono móvil. Dice que su mejor experiencia ha sido descubrir qué bien se está sin móvil en Guadalix.

"Me he dado cuenta que qué gusto estar sin móvil. Yo me sentaba y estaba como mentalmente dormida. Aquí decían que no me enteraba de nada. Cuando tú no sabes el nombre de un concursante de la tercera edición vas a Google. Aquí te tenías que poner las pilas" explicaba dejándonos un poco atónitos por estar viéndolo nosotros detrás de una pantalla. Este ha sido el concurso de Lydia Lozano y estamos seguros de que le querremos ver en más realities no tan express.

