17 abr 2019

Ayer, el corazón de los fans de 'Los serrano' se ablandó un poquito más. En muchas ocasiones Víctor Elías y Natalia Sánchez -Guille y Teté en la famosa serie- nos han demostrado que su relación es como si fueran hermanos, pero ahora nos han regalado el momento más tierno que hemos visto en mucho tiempo, y ha sido gracias a la pequeña Lía, la hija de la actriz y Marc Clotet.

"Esta bolita tan bonita es mi sobrina 'postiza', hija de mi hermana 'postiza' y mi cuñado 'postizo'. Lo único que no es postizo es que se me cae la baba y que todavía no es consciente de los padres tan bonitos que tiene", escribía Víctor en su Instagram. No hay duda que el actor está encantado con la llegada de la niña, además de emocionado por haberla conocido, algo que parece ser totalmente recíproco, pues en al foto la niña le mira sonriendo dulcemente.

Además, aprovechó la visita para hacer otra de las cosas que mejor se le dan y con lo que se gana la vida actualmente: tocar el piano. Y Natalia no quiso perder la oportunidad de grabar la tierna situación. "Tenemos a Víctor Elías que ha venido a darnos clases de piano y ahí está su alumna", decía la recién estrenada mamá mientras su amigo tocaba una canción, y la niña lo miraba desde el sofá envuelta en una mantita, lo que hacía el momento mucho más emotivo. Aunque ahí no quedó la cosa, pues ambos quisieron enseñarle un poco de "cultura musical nacional", con el famoso 'Uno más uno son 7'.

Víctor Elías tocando el piano a Lía, la hija de Natalia Sánchez. pinit Instagram.

Natalia Sánchez y Marc Clotet están viviendo el año más especial de sus vidas. A principios de enero tenían a su primera hija, y hace unos días, la actriz celebraba su 29 cumpleaños con la pequeña en brazos, el cual afirmó ser el más emotivo, haciendo balance de su vida y la "suerte que tiene" por vivirla junto a aquellos que la acompañan.

