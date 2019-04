17 abr 2019

Blanca Suárez y Mario Casas ya no esconden su amor. Hace poco más de un año, los rumores sobre la posible relación -otra vez- entre los actores resonaban en boca de todo el mundo. Ellos, sin afirmar ni desmentir nada, no se escondían de nadie. Así, fue en verano cuando aparecieron por primera vez juntos en un evento, la fiesta de aniversario de Bambú Producciones, donde no posaron como novios pero llegaron uno al lado del otro.

Ahora, la pareja continúa haciendo viajes de ensueño y Tazania ha sido el destino elegido para Semana Santa, así como ambos han presumido por Instagram. Montados en una avioneta, visitaban el Parque Nacional de Serengeti donde habitan una gran variedad de animales. "Lo siento, mamá, me he despertado en Serengeti esta mañana... y éste es sólo el principio", contaba Blanca.

Mario, por su parte, tan discreto como nos tiene acostumbrados, ha subido una foto suya viendo el amanecer en medio de toda la vegetación, un plan de lo más romántico al pensar que ha iba acompañado de su chica. No hay duda de que son muy aventureros y parece que esto es solo el comienzo de un viaje de lo más intenso y especial, ¿nos enseñarán alguna instantánea juntos?

