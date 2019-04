18 abr 2019

María Jesús Ruiz fue la ganadora de 'GH Dúo' y aunque todo apuntaba, según la audiencia y las redes sociales, a que era un posible tongo, ella es la que se ha quedado triunfante de esta edición. En su primera entrevista en exclusiva, en vez de hablar de sí misma y de su éxito, se dedicó a cargar contra Kiko Rivera y su mujer, Irene Rosales.

Y es que es muy extraño porque a María Jesús Ruiz no le faltan motivos personales para dar una portada en exclusiva contando sus penas: los audios de los insultos de su madre, los enfrentamientos con sus ex Gil Silgado y Julio Ruz, y lo poco que realmente le ha quedado del maletín de 'GH Dúo'…

Sin embargo, se dedica a hablar de sus ex compañeros de reality. Según María Jesús Ruiz Kiko Rivera le odia, y piensa que ella es "una basura apestada". Para más se atreve a afirmar que él tenía muy claro que o él o su mujer ganarían 'GH Dúo'. Pero Kiko amablemente ha querido contestar a las cámaras al titular de la ex miss. Y pulir las asperezas aunque su amistad le sea indiferente.

"Le doy la enhorabuena por haber ganado, es una excelente concursante y además, yo no odio a nadie. Así soy yo. Eso es todo", le decía al reportero mientras se ponía el casco de la moto e intentaba ignorar el resto de preguntas. Irene Rosales por su parte no ha querido responder a la indirecta de María Jesús cuando le llama "la criada de Kiko". Será que no quiere entrar en polémica y menos cuando Kiko insultó descaradamente a María Jesús dentro de la casa de Guadalix.

Pero como dice Antonio Tejado que había ido a visitar a sus amigos muy bien acompañado por Ylenia: "Cada uno que lleve su camino y ya está". Así se evitarán más enfrentamientos.

