18 abr 2019

Se ha publicado un audio de la madre de María Jesús Ruiz en el que insulta a su propia hija. Ella misma ha decidido explicarlo y justificarse. Los seguidores de 'Sálvame' no daban crédito por las redes sociales, pero ella lo ve como algo normal.

La primera pregunta que se hacían era ¿cómo esos audios de María Jesús llegan a 'Sálvame'?. Pero, según Kiko Hernández la posibilidad está en que Gil Silgado haya sido el encargado de difundirlos. La madre de María Jesús Ruiz no se esconde y quiere explicar el verdadero motivo de esos audios que ella ve como algo normal.

"Si hay gente y personas que quieren enturbiar nuestra relación y nuestra familia eso es problema de quien quiera decir y hacer. Cuando bajaba y lo poco que he escuchado es que mi María Jesús dice que quiere denunciarme", le decía a colaborador que le agradecía por responder. Ella deja claro que con tal de que las cosas no se confundan, ella no tiene que esconderse ni nada.

"Nosotras nos fuimos en una escapada de chicas a Toledo. Me dijo que estaba muy agobiada y tenía muchos frentes por el programa. Por una tontería de unos regalos de Navidad se enfadaron las hermanas. Entonces María Jesús estaba muy nerviosa y le dijo algo feo a su hermana. Yo naturalmente como madre no lo voy a permitir y le regañe bastante. Se pelearon como hermanas. Yo le regañé y le puse ese audio como diciéndole que no tiene que ponerse tan altiva y que había dicho una cosa muy fea que no se lo voy a permitir", explica la madre de María Jesús que se queja de aquellos que van a hacerle daño a ella y a su familia.

