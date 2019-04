16 abr 2019

Compartir en google plus

Cuando María Jesús Ruiz entró en la casa de 'GH Dúo', se llegó a decir que lo hacía reconciliada con José María Gil Silgado. Aquellas fotos de los dos juntos y muy acaramelados en Portugal semanas atrás, podrían servir de prueba. Ella, sin embargo, en todo momento sostuvo que tan solo se trataba de un tema de arreglar el régimen en el que permanecería la hija que tienen en común durante un trabajo que le podría salir a ella. Ya saben, a la postre, el 'reality'.

Lo cierto es que la ex Miss le ha hecho guiños desde el concurso y él le ha echado una mano con las votaciones para que se hiciera con el triunfo final. Hay quienes aseguran -María Patiño, concretamente-, que tras la final, el empresario se acercó hasta el hotel de esta y tuvieron un tenso encuentro, con una tremenda bronca.

Kiko Hernández iba un paso más allá y sostenía que Gil Silgado le había pedido a la ganadora del 'reality' que le devolviera el dinero que se había gastado votando para que se alzase con el triunfo. Y cifraba la cantidad que se había dejado en unos 70.000 euros. Claro, que su María Jesús tiene que atender a Hacienda y a su representante, y además a su ex, al final le va a tocar poner dinero de su bolsillo -del de antes de entrar en Gudalix de la Sierra-.

Es falso que yo le reclamara ningún dinero de votos"

Lo cierto es que, ante estas informaciones, ha sido el propio José María el que ha querido salir al paso para defenderse. "Ante esto que publican en redes quiero aclarar que he ayudado todo lo que he podido, pero que esa cifra no es cierta", comienza.

"Y también es falso que yo le reclamara ningún dinero de votos. Se ha reído de la audiencia y de mí. Pero esto es largo. Me dijo que engañó a todos y a ha ganado", añade con esa amenaza de que irá contra ella y que ese engaño que ha realizado no le va a servir de nada, porque va a desenmascararla.

Más noticias sobre José María Gil Silgado...

- José María Gil Silgado, condenado por abandono familiar

- El ataque de José María Gil Silgado a Julio Ruz

- José María Gil Silgado tiene una orden de detención