19 abr 2019

Ha pasado la mayor parte de su vida ajena a los focos. Al menos bajo el escaso margen de anonimato que deja ser hija de María Teresa Campos. Pero desde hace un tiempo Carmen Borrego se ha revelado como un personaje público a la altura de su madre y su hermana Terelu para formar ese clan tan atractivo para la televisión como recibir el apodo de las ‘Camposhian’.

Por eso, cuando hace unos días acudió a un acto solidario en el que se esperaba también la presencia de su hermana, Borrego se sobró y se bastó para atender a todos los medios y mostrar que, aunque haya desarrollado parte de su carrera profesional tras las cámaras, lo de estar delante va en los genes.

Carmen acudió a la presentación de un instituto médico en Madrid y allí habló sin tapujos de su situación actual en la televisión, de su relación con la fama y también de la razón que la llevaba a apoyar el evento en la clínica Inmoa, que ha traido a la capital la oncothermia. Se trata de un tratamiento oncológico que permite atacar directamente a las células cancerígenas y que ya se ha probado con éxito en pacientes en el norte de España.

"Mi familia ha sido muy maltratada por el cáncer", nos dice Borrego sin reservas. "Yo tuve cáncer con 35 años, afortunadamente cogido muy a tiempo. Me tuvieron que hacer una operación drástica, pero hay que apostar por la vida y apostar al 100%. Ahora, le ha tocado a mi hermana tomar una decisión drástica", comenta. Insiste en que la prevención es básica y se produzca un diagnóstico temprano, algo que aumenta exponencialmente las posibilidades de éxito a la hora de vencer a la enfermedad.

"Viví con miedo muchos años, logré superarlo y creo que hay que tener muchísima prevención. Lo único que te quita el miedo es la prevención". Por desgracia, ahora les ha tocado volver a enfrentarse a la enfermedad de nuevo con su hermana Terelu. "Ha pasado una racha muy mala. Ahora, gracias a Dios, va reconstruyéndose poquito a poco. Yo, como hermana, la veo que se ha quedado psicológicamente tocada".

La causa ha sido "el postoperatorio, porque ella ha sufrido mucho. No creo que sea por la decisión que tomó porque estaba avalada por los médicos, y a la larga te alegras. Pero es duro. Terelu se fue para un mes y tuvo que estar tres meses fuera. Y mira que es dura". Por fortuna, poco a poco va remontando y cuenta con el apoyo de su madre y su hermana.

Son una familia unida y bien avenida, aunque se empeñen en rumorear que se llevan mal con los allegados como Edmundo Arrocet. "Por más que se diga, no va a ser verdad. No tenemos ningún problema con Edmundo, es un ser entrañable al que yo adoro". Tampoco son ciertos los rumores de un distanciamiento en la pareja. "Es una relación súper sólida, pero lo que vende es decir que tienen problemas".

Estrella de la televisión

Le preguntamos si tiene intención de ir a la Semana Santa malagueña. Y dice que no irá ¿Será porque va a entrar en la casa de Guadalix para formar parte de Sálvame Okupa? Ella ni confirma ni desmiente. "Yo no se si voy a ir, porque no me han llamado".

Horas después, se subía a la furgoneta rumbo a la casa de Guadalix de la Sierra cuando había explicado sobre es su salida de 'Sálvame Diario.' "He tomado la decisión porque afectaba a mi familia más directa, me veían sufrir. No tengo porque no volver y no tengo nada en contra, tampoco de mis compañeros, ha sido una decisión personal".

Asegura que tampoco la han llamado de 'Viva la vid'a, pero que estaría encantada de formar parte del equipo, no solo por la buena relación que tiene con Emma García, también porque "está Raúl Prieto, al que yo adoro, y trabaja también mi hijo desde hace dos años".

Asegura que a donde no iría es a Supervivientes. "Ni muerta. No me tiro ni del helicóptero. No tengo ese espíritu aventurero". ¿Ni por dinero? "No. Me han ofrecido ir muchas veces. Pero he declinado siempre". Lo que sí cree es que Isabel Pantoja será una gran concursante. "Nos va a dar momentazos y creo a que una persona tan grande como artista nunca le va a perjudicar que la conozca el público, porque se han dicho tantas cosas de ella de gente que realmente no la conoce...".

Y no concede ningún crédito a los comentarios que situan a Pantoja como la sustituta de Campos. Y reivindica las ganas que tiene su madre de volver a la tele. "Siempre he dicho que no te jubila una cadena, te jubila el público, y si tú vas con mi madre por la calle, te darás cuenta de que el público no tiene ningún interés en que se jubile". Como ven, hay Campos para rato.

