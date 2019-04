13 abr 2019

El fin de semana de 'Sálvame Okupa' va a dar más enemigos que amigos. Y, al parecer, es capaz de romper hasta la hermandad. Carmen Borrego se ha enfadado muchísimo y le ha dicho a Terelu que no quiere ni hablar con ella.

Para hacer más interesante el concurso e intenso, los colaboradores de 'Sálvame' han distinguido entre señoritos y criados. Los bandos sin duda muy polémicos y con acusaciones machistas por hacer de las mujeres las criadas de la casa. Pero la que peor lo ha llevado sin duda, ha sido Carmen Borrego que ha insultado a su hermana y le ha amenazado con no hablarle más.

"La división de la casa en señoritos y criados. Señoritos estarán todo el día relajados, sin pegar palo al agua y disfrutando de la casa okupa. Los criados llevarán todo el fin de semana un horrible uniforme inspirado por "la tonta del bote". Serán llamados por los señoritos con una campanilla y atenderán a todos sus caprichos por estrafalarios que sean. Harán las camas, la comida, limpiarán todo, limpiarán el váter, y lavarán a mano con jabón lagarto la ropa interior de los señoritos", explicaba Kiko Hernández a los concursantes que estaban esperando cuál sería la elección de cada uno de los colaboradores.

Cuando llegó el turno de Terelu Campos, las cuerdas se tensaron a más no poder. Eligió de criada a su hermana, Carmen Borrego y de señorita a Chelo García Cortés. Carmen Borrego, tras conocer la elección de su hermana, empezó a maldecirla con ironía: "Es tan graciosa que me parto. Eres muy graciosa. Me descojono contigo. Anda y que te den tía. Esto no lo hace nadie más que tú. Si yo estoy ahí no se me ocurre a mí ponerte a ti de criada".

Terelu intentó explicar por qué le había elegido a ella como criada y Carmen le pedía que se callase y un "no quiero ninguna explicación tuya". La discusión se acabó con Carmen pidiéndole que le dejasen paz: "Que me dejes tía. No tengo ganas de seguir hablando contigo. Vete a la mierda”. Y Terelu se lamentaba desde plató: “Esta es capaz de no volverme a hablar".

