19 abr 2019 josé de santiago

Compartir en google plus

Desde que murió Paquirri el 25 de septiembre de 1984, las desavenencias en su familia han estado al orden del día. Al distanciamiento total de su viuda, Isabel Pantoja, con los hermanos e hijos del torero, se unió la nula sintonía entre Francisco y Cayetano Rivera con su primo, José Antonio Canales Rivera. Pero el día 20 de este mes, los tres firmarán la paz en la plaza de toros de Zahara de los Atunes, para rendir homenaje a su tío, Antonio Rivera 'Riverita'.

Con ello se esfuma ese presunto veto de los hermanos Rivera contra su primo, con el que nunca quisieron torear en el mismo festejo. Y ha sido José Antonio Canales Rivera el que ha obrado el 'milagro' de esta reconciliación que vamos a vivir.

"Estoy muy contento, quiero mucho a mis primos y estaba deseando que llegara el reencuentro. Iré a esa plaza con el mejor ánimo del mundo, estoy encantado de poder compartir con mis dos primos una corrida tan importante para mi familia y para nuestro tío Antonio. Va a ser un día muy bonito. El se merece ver a sus tres sobrinos juntos toreando", asegura Canales Rivera.

Fuentes cercanas a los Rivera Ordóñez dejan caer que la mala relación entre los primos pudo tener origen en que a los hijos de Paquirri no les gustó nunca que su tía María Teresa, madre de Canales Rivera, acudiera a varios platós de televisión a hablar de la familia tras la muerte del torero, hecho que podrían no haber perdonado nunca sus sobrinos.

Corazón ¿Con este encuentro se olvidan los viejos rencores?

José Antonio Canales Rivera Decía mi abuelo que el tiempo lo cura todo. Estuvimos distanciados por una serie de circunstancias, que ya quedan en el olvido...

C. ¿De quién partió la idea de reuniro?

J.A.C.R. La iniciativa fue mía. Yo soy el artífice de la idea.

C. ¿Por qué en Zahara?

J.A.C.R. Es donde nuestro tío nació. Y espero que vaya toda la familia.

C. ¿Y por qué no pudo arreglarse antes este conflicto familiar?

J.A.C.R. Son cosas que pasan… Sí, es verdad que la reconciliación podría haber llegado antes, que tendríamos que haber hecho cosas que no se hicieron, plantarnos cara a cara para dialogar, y no lo hicimos… Pero el tiempo pone a cada uno en su sitio, y ahora lo que importa es que estamos junto.

Más vale reconciliarse tarde que nunca"

C. Es como partir de cero...

J.A.C.R. Más vale tarde que nunca.

C. ¿Tiene relación con Kiko Rivera?

J.A.C.R. No, la verdad es que no tengo ninguna relación con Kiko. No recuerdo haber tenido nunca una conversación con él. En una ocasión, cuando Cayetano se casó Blanca Romero, fíjate si hace años, coincidimos los dos en la misma mesa, charlamos y hasta hoy. Y, de eso, creo que han pasado ya 16 años.

C. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Francisco y Cayetano?

J.A.C.R. Con Francisco me vi hace pocos días en Sanlúcar de Barrameda y a Cayetano hace tiempo que no le veo.

C. ¿Está invitado al bautizo del hijo de Cayetano que será en junio?

J.A.C.R. Ya tengo el traje preparado… y planchado.

C. ¿Tiene novia?

J.A.C.R. Tengo de todo menos dinero (risas). Digamos que estoy conociendo a una mujer, pero la cosa va por los inicios...

C. ¿Y qué pasó con aquel 'noviazgo' estival con Barbara Kimpel, la cuñada de Antonio Banderas?

J.A.C.R. Nada. Es una buena amiga… Se portó conmigo fenomenal, pero de ahí a un noviazgo… nada. Eso sí, te aseguro que es una mujer estupenda.

Más noticias sobre José Antonio Canales Rivera...

- Canales Rivera y Barbara Kimpel, nueva pareja

- Canales Rivera: "Bárbara es una mujer fantástica"