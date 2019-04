20 abr 2019

Si alguien pensaba que la guerra entre ellos había terminado en algún momento, se equivocó. Entre Paulina Rubio y su ex, Colate Vallejo-Nágera se está produciendo una nueva batalla con la que la chica dorada pretende llevar a los juzgados al padre de su hijo, justo cuando él ha comenzado una apasionante aventura.

Al parecer, según la cantante, su expareja le habría ocultado el paradero del hijo de ocho años que tienen en común y esto le habría llevado a tomar la decisión de demandarle, algo que el concursante de la nueva edición de 'Supervivientes 2019' no entiende muy bien. De hecho, el hijo de ambos ha permanecido con su padre en Miami, donde residen, hasta que viajó a España para pasar unos días en familia antes de ir al concurso.

Fue tras su participación en 'La Voz' cuando la mexicana regresó a Miami y se encontró con la sorpresa que su hijo no estaba en la ciudad. Se puso en contacto con el colegio en el que estudia y le confirmaron que su padre se lo había llevado, lo que hizo entrar en cólera.

Antes de poner rumbo a Honduras, Colate explicó en el plató de 'Despierta América', de Univisión, no entender muy bien "qué está buscando Paulina" y afirmó pensar que es una estrategia de la cantante para desestabilizarle de cara al concurso.

A pesar de ello, Colate Vallejo-Nágera ha podido despedirse de su hijo como quería y lo ha dejado patente en su perfil de Instagram: "Hoy me he despedido de mi amor y de mi pueblo, antes de esta nueva aventura. Lo primero ha sido lo más difícil, pero al mismo tiempo lo que más fuerzas me va a dar para sobrevivir, que es lo que voy a hacer.... os voy a echar mucho de menos a todos, incluso a Aristóteles, el burro #familia #family#pedraza #segovia #sobrevivire".

