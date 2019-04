20 abr 2019

De familia de psicólogos y psiquiatras o de "loqueros y locos", como le he oído decir alguna vez, Nicolás, o ‘Colate’, hace ya 13 años que dejó España, para instalarse en Miami. Allí nos citamos, antes de confirmar su entrada en el reality de Telecinco: Supervivientes.

Corazón Hablando de de locos, imagino que un punto de locura es necesario para dejar tu país por amor.

Colate Vallejo-Nágera Sí, hay que estar algo loco. Quizás hoy, que soy un poco más maduro, no demasiado, pero algo más, lo haría de forma distinta... o no lo haría.

C. ¿La gente sabe cómo es o solo cree conocerle?

C.V.N. Lo que suele pasar es que cuando la gente me conoce, dice: «¡Guau!, yo tenía una imagen totalmente distinta de ti». Me ocurrió, hace unos meses, en un programa que hice en España, donde me dejaron ser un poco más yo, porque normalmente te ven en televisión, en las revistas y eso da un punto de distancia, de frivolidad.

C. ¿No está siempre de fiesta como la gente cree?

C.V.N. (Risas) De eso tengo fama, pero hace 20 años que ya no voy de fiesta. Yo me levanto a las seis de la mañana y me pongo a cocinar. Tengo una vida radicalmente distinta a lo que se cree. Aquí no salgo nada. Me encanta, pero ya no tengo el cuerpo.

C. Ha hablado de cocina. Siendo hermano de Samantha Vallejo-Nágera, no sé si esto viene en el ADN de la familia.

C.V.N. Quizás, porque en mi familia hay mucha tradición. Nos gusta comer bien. Yo cocino para mi hijo y para mí, pero, hice un programa de cocina hace poco, donde se vio que no tenía ni idea.

C. Entonces, ¿cómo es Nicolás Vallejo-Nágera?

C.V.N. Es difícil de contestar. Antes decía que era una buena persona, ahora creo que me definiría como una persona buena, porque cada vez voy sabiendo algo más de la vida. Una persona buena que vive la vida con su propia filosofía, sin molestar a nadie e intentando ayudar a quien lo necesite. Es importante vivir, trabajar y, en mi caso, cuidar a mi hijo, que es a lo que me dedico sobre todo.

C. ¿Y quién es ‘Colate’?

C.V.N. ‘Colate’ es el personaje conocido, «controversial», leí el otro día en otra entrevista, porque hay todo tipo de opiniones sobre mí y, como te decía, la opinión del que me conoce y la de el que no me conoce son bastante contradictorias… como yo.

C. Es usted tímido…

C.V.N. Le voy ganando, poco a poco, la batalla a la timidez, pero sí, lo soy, desde siempre. Creo que ese ha sido un factor determinante, tanto en mi vida personal, como en la profesional.

C. Lleva 13 años ya viviendo en Miami... ¿Cómo le tratan en Florida?

C.V.N. Miami no tiene nada que ver con la imagen que tiene la gente. La realidad es muy distinta, como también lo es venir una semana de vacaciones o vivir aquí. En este país he pasado los momentos más difíciles de mi vida. Las personas no se ayudan, cada uno va a lo suyo.

C. ¿No es un lugar acogedor?

C.V.N. Para nada. Lo considero más bien hostil, emocionalmente hablando. Ahora, con todos los problemas de inmigración que hay, todavía más. El otro día vi un vídeo de Ronald Reagan, donde contaba cómo a este país le gustaba que la gente llegara y se quedara. Hoy en día sucede todo lo contrario.

C. ¿Echa de menos España?

C.V.N. No hay día que no piense en volver, pero tengo un hijo aquí y esa es la razón por la que decidí quedarme. Podría haber intentado irme con él, pero la vida me trajo a este país, que es donde él nació y aquí es donde debo estar. Aunque también te digo que algún día espero poder volver y si la vida me da la oportunidad de hacerme mayor y retirarme en España, me veo viajando por el sur y viendo a toda mi gente, a la que echo mucho de menos.

C. Dice que no es un país acogedor, pero ¿es éste un país solidario?

C.V.N. También es muy contradictorio en ese aspecto, porque es un país solidario con algunas causas y con otras, duro. Por ejemplo, lo que te comentaba sobre la inmigración. Aunque es un tema que Trump ha utilizado electoralmente, los latinos han terminado tomándolo como algo personal y están haciendo de esto una pelea que no existía antes y que, creo, le viene bien al gobierno para tapar otras cosas. En muchos casos es un país bastante insolidario.

C. Y usted, ¿con qué causas suele colaborar?, porque seguro que en su vida hay espacio para la solidaridad.

C.V.N. Por supuesto, pero ¿sabes lo que ocurre?, que yo, de estos temas, prefiero no hablar mucho. A mi manera, soy una persona muy solidaria, pero más que colaborar con alguna ONG específica, o con Fundaciones, participo más a nivel personal, ayudando a personas concretas. Voy a ponerte un ejemplo tonto: tengo un amigo que se ha destrozado la pierna, le han tenido que operar y voy a verle cada día. Este chico está solo y estoy pendiente de él porque, como te decía, este país puede llegar a ser muy hostil y estar solo, sin poderte mover y sin que te atienda nadie, es muy duro. Me gusta la solidaridad que está a la vuelta de la esquina. De todos modos, quiero pensar que todo el mundo, a su manera, es solidario. Probablemente, hasta las personas más malas tendrán sus gestos de apoyo hacia la gente que les importa.

C. ¿Con qué causas se siente más comprometido? ¿Le preocupan los problemas de la infancia?

C.V.N. ¡Aunque solo sea porque yo soy un niño! (Risas) y porque, bromas aparte, tengo al mío. Me afectan muchísimo los problemas de los niños y siempre que puedo ayudar estoy a la orden, porque no hay nada más duro que una enfermedad en un niño, o que haya chavales que pasan hambre. Eso es algo que ocurre, incluso, en este país. Sin ir más lejos, diez calles más allá tienes miseria. Aquí convive la meca del consumo con la pobreza más extrema. A ellos es a quienes me gusta ayudar. Eso sí, de una manera anónima.

C. Tiene una relación especial con su hijo. Su vida gira en torno a él.

C.V.N. Al haberme quedado aquí, paso mucho tiempo con Nicolás. Ni un minuto menos del que puedo, por ley.

C. Tener un hijo cambia la manera de ver la vida.

C.V.N. Absolutamente. El día que nació, todo cambió. La ilusión de mi vida era tener un hijo y ha superado todas mis expectativas, pero al mismo tiempo, es duro. En mi caso, un poquito más, pero estoy loco de amor. Muero por él y es lo que más quiero. Me he organizado la vida para poder dedicarle todo el tiempo.

C. Profesionalmente, ¿qué tal le va? Sé que colabora en ‘Despierta América’.

C.V.N. Acudo dos veces por semana. Participo en una sección de actualidad y estoy feliz porque siempre me ha encantado la tele.

C. Pero, su objetivo es conducir su propio programa. Un ‘late night’.

C.V.N. Esa es mi idea, pero sólo llevo 20 años intentándolo (risas). Habrá que seguir en ello

