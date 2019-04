23 abr 2019

Lorena Gómez está atravesando una etapa dulce de su vida. La cantante, que sale con René Ramos, hermano del central del Real Madrid Sergio Ramos, ya no esconde su relación. Además, ha conseguido hacerse un hueco en el mundo de la música y que la gente la reconozca por ello. Pero no siempre fue así.

Fue ganadora de la quinta edición de 'Operación Triunfo', pero ni siquiera esa victoria le sirvió para salir por la puerta grande de una Academia que te da fama, pero también presión. Ha sido ella misma la que ha relatado el calvario que sufrió una vez concluido el programa. Y lo pasó, ni más ni menos, porque alguien de la industria le recomendó adelgazar para poder ser alguien en esto de la música.

Lorena se ha sicerado en el programa de Telemadid 'Eso no se pregunta'. "Me dijo que para vender discos necesitaba ser un producto, ser guapa, gustar a toda la gente y, entre otras cosas, me dijo que para la sesión de fotos que tenía que hacerme en una semana debía intentar comer menos y perder algunos kilitos para que la cara se me viera un poquito más fina", revelaba antes de explicar que esto le llevó a sufrir un trastorno alimenticio.

"Lo que empezó con un cuidarte y no comer dulce o intentar no comer entre horas o no cenar se convirtió un poquito en obsesión durante 3-4 añitos, más o menos", contaba delante de la cámaras. "Muchos me decían 'pero si eres guapísima', 'si eres altísima', pero yo no veía eso", añadía.

Hoy, con distancia, asegura que se ha arrepentido muchas veces de haberse metido en esa espiral y haber puesto en riesgo su salud: "Cada vez que pienso eso digo: 'Jolín, ¿por qué fui tan tonta? ¿Por qué me dejé influenciar pensando que iba a vender más disco siendo más delgada?".

"Cuando te pasan cosas, esto quizá sirva para ayudar a otras en un futuro, así que, desde mi experiencia, si esto puede echar un cable a alguien que lo necesite, pues yo feliz", finalizaba sobre este asunto, con la esperanza de poder ser de ayuda a quien se encuentre en una situación similar a la suya.

