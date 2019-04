23 abr 2019

A Lourdes Montes la conocimos cuando Francisco Rivera comenzó a salir con ella. Pero, hoy, ha sido capaz de tener tirón por sí misma para amadrinar eventos, prestar su imagen y ponernos al día sobre su día a día. La diseñadora amadrinaba esta mañana la nueva colección Aourette, de Triumph, una marca con la que se siente identificada, porque conjuga la comodidad con la sutileza y la sensualidad.

Sin esquivar ninguna pregunta sobre la actualidad que rodea a su familia, Lourdes nos atiende en El Corte Inglés del Paseo de la Castellana casi recién llegada de esa motiva corrida el homenaje a Riverita, el tío de su marido.

Corazón ¿Qué te ha llevado a amadrinar este evento en el que Triumph presenta nueva colección y, a la vez, celebra sus 60 años?

Lourdes Montes Hay que apostar por lo que a la mujer le favorezca, le haga sentir segura y con lo que se sienta cómoda. Triumph es una marca que lleva toda su historia trabajando justo en esto: favorecer, pero con prendas que puedes llevar en tu vida cotidiana. Dicen que las mujeres tenemos una media de ocho sujetadores y que solo usamos dos y esta marca intenta aunar esas dos premisas de sentirse cómoda y segura con lo que una lleva.

C. Y una marca con la que tú te sientes identificada, precisamente por lo que hablamos.

L.M. Claro. Yo soy muy especial para el tema de la ropa interior, pruebo mucho y cambio bastante. Esta es una marca que me queda bien con todo lo que uso, con todo tipo de ropa. Es práctica.

C. Como persona ligada al mundo de la moda, ¿cómo definirías esta colección, primavera/verano 2019, que se presenta hoy?

L.M. Tiene las dos bases esenciales de la marca: la comodidad y que sientes atractiva con sus prendas. No tienes por qué llevar el típico sujetador feo, que no tiene ningún punto 'sexy', para poder hacer tu día a día. Y luego, que las prendas tienen ese encaje elástico, que al final cede. Puedes estas guapa por dentro de tu ropa en tu vida cotidiana.

C. Estás a tope con tu colección de flamenca, ¿no? ¿Cómo va esa faceta tuya entre telas?

L.M. Llevamos tres años ya con la marca, Miabril, y estamos encantadas. Es cierto que hay muchísima competencia en el sur, pero hemos dado con la tecla y creo que estamos acertando muchísimo. La gente se va feliz con su traje, y cada año vamos a más.

C. ¿Cuál es la clave para dar con esa tecla en este mundillo tan complicado y en el que parece que están proliferando las marcas, como es el traje de flamenca?

L.M. Nosotras hemos mantenido la esencia. El traje de flamenca es el que es, y hay cosas que son inamovibles, aunque tú evoluciones. Nos estamos adaptando a las tendencias actuales, eso sí. Y, sobre todo, la importancia que tiene el patrón. La gente viene, se prueba y luego va a otras marcas a probarse, como hacemos con cualquier otro tipo de ropa todos. Al volver, siempre nos dicen que, como quedan los nuestros, el patrón que tenemos para cada tipo de mujer, al final favorece mucho. Sin olvidar los tejidos. Para la Feria de Sevilla, con el calor que hace, tienes que tener un tejido que traspire, que sea natural, que te dé facilidad de movimiento para bailar y no te canses. Yo que llevo haciéndolo toda la vida, sé lo que hay que ponerse para aguantar ocho horas en la Feria.

Lourdes Montes presenta la colección Amourette, de Triumph, para esta primavera/verano. pinit gtres.

C. Tu hermana sí se echó a un lado, ¿no?

L.M. Sí, mi hermana se apartó hace cinco años. Tiene su carrera de Psicología y está a lo suyo.

C. Cuando Lourdes Montes viaja, ¿qué es lo que no falta en la maleta?

L.M. Depende del viaje, pero las zapatillas de deporte no pueden fallar. He abandonado el tacón. Las zapatillas están como muy de moda y parece que ya las puedes utilizar para todo. Tengo varias opciones y estoy todo el día con ellas. Y con niños, imposible el tacón...

C. Esa es otra, que no sé si tendrás mucho tiempo para viajes ahora...

L.M. Ahora menos... Con el segundo, me estoy dando cuenta de lo rápido que pasa. La otra tiene casi tres años y medio y ya no tengo bebé. Es como que quiero disfrutar de este.

C. Misma experiencia, pero de manera diferente, porque ya tienes las tablas para hacer frente a la situación.

L.M. La tranquilidad de haberlo vivido, sobre todo. Saber que no pasa nada cuando llora, sabes por qué, qué le pasa. Con la primera era totalmente diferente.

C. ¿Llora mucho por las noches?

L.M. No, es bueno. Pero claro, sigue comiendo cada tres horitas.

C. Te hemos visto este fin de semana en esa corrida tan especial en la que Fran ha saltado al ruedo en el homenaje a su tío, Riverita.

L.M. La verdad es que yo no sé para qué voy, porque lo paso fatal. Pero es verdad que sus sobrinos quisieron darle ese homenaje. Y luego que a mí me hace mucha gracia ver a Carmen con su padre, que disfruta, que pide la oreja, que está muy metida.

Fran Rivera con su hija Carmen el pasado fin de semana en el homenaje a su tío. pinit Gtres.

C. Lo tiene muy asimilado, al vivirlo desde pequeña.

L.M. Sí, lo lleva viendo desde que nació. No le da miedo y no lo ve como algo peligroso.

C. ¿Y a ti no te da miedo que no le dé miedo?

L.M. No, no creo que sea torera. No me lo planteo de momento. Me daría más miedo si al niño le gustara tanto. Al revés, me parece que es bueno que respete y que conozca el mundo de su padre.

C. ¿Tú cómo vives cuando Fran estaba abajo, delante del toro? Porque nos ha dado algún susto muy gordo.

L.M. Ahora lleva dos años retirado, lo que pasa es que hace alguna corrida. Lo llevo fatal. Al principio me encantaba y le acompañaba siempre, pero desde que nació Carmen, me cambió el concepto. Ya no lo disfruto. El otro día era un festival, algo más liviano... pero aún así, no me compensa. He decidido que a corridas de toros no voy, me he dado de baja.

C. ¿Cómo está llevando Carmen tener un hermano? ¿Muchos celos?

L.M. Sientes que te necesita como más, que está todo el día reclamándote. Pero, a la vez, como ya va teniendo una edad, se siente como muy madrecita. La incluimos mucho en todo, en que nos ayude a traer un chupete, que mire un poco a Curro... que se sienta como responsable y mayor. Durante el embarazo sí que estaba negada, y yo estaba muerta de miedo. Ahora, muy bien. Es una niña muy buena.

C. ¿Con dos basta? ¿Nos cortamos la coleta?

L.M. Por mí no, pero hay que convencer a la otra parte.

C. ¿Cómo se hace frente al 'run run' constante de los rumores en prensa?

L.M. Siempre he dicho que a mí, el 'paparazzo' que está a la puerta de casa pasando calor o con lluvia, conmigo siempre han sido muy amables. No me cuesta nada pararme a hacerme una foto, sé con quien me he casado y hay que ser educados. Es verdad que, por el contrario, hay gente que se sienta en una tele y habla de ti sin conocerte de nada y sin haberse tomado una Coca-Cola contigo nunca. Y se ponen a afirmar cosas de tu vida que es que son totalmente falsas. Ahí sí que se pasa mal. ¿La solución? No leer y no ver la tele. Ese tipo de tele, porque hay otros programas que son amabilísimos y que no tienen nada que ver. El problema es cuando la gente opina sin conocerte de nada, no cuando se informa de una manera veraz.

No es que no me lleve bien o mal con Eva, es que nunca he tenido un problema con ella"

C. Pues vamos a lanzarle un piropo a tu cuñada, Eva González, para que se terminen los rumores.

L.M. Yo siempre lo he dicho, que no es que no me lleve bien o mal con Eva, es que nunca he tenido un problema con ella. Jamás. De ninguna clase. Es una tía estupenda, con la que tengo una relación fantástica. Yo creo que nadie está 24 horas con su cuñada y hace todos sus planes juntas. Eso no tiene nada que ver con que nos llevemos mal. Nunca hemos tenido ni el más mínimo rifirafe.

C. ¿Tú sientes la presión de las redes sociales? Porque igual que se opina y que salen rumores en los medios, las redes son otro hervidero.

L.M. Yo es verdad que, desde que Fran torea menos, el tema de las críticas de los animalistas ha bajado mucho. Y luego, te soy supersincera: no tolero la falta de respeto. Al final, es una cosa pública, pero es mi cuenta. Cualquier opinión que se salga de tono, directamente bloqueo. Además, alguien que pierde su tiempo en escribir o en seguir a alguien con quien no comparte nada, me parece absurdo. ¿Qué haces siguiéndome?

