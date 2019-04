24 abr 2019

La salida de Britney Spears del psiquiátrico no ha sido del todo plácida. A los comentarios que ha tenido que hacer frente sobre el mal aspecto con el que ha abandonado el centro médico se suman las informaciones que se han publicado durante su ausencia. Y no está dispuesta a que los rumores campen a sus anchas a su alrededor.

Así que ha recurrido a Instagram para publicar un vídeo y unas palabras al lado, dar las explicaciones pertinentes y pedir un poco de respeto hacia ella, pero, sobre todo, hacia su entorno. "Quería saludaros, porque las cosas que se están diciendo se han salido de control", comienza la cantante.

No creáis todo lo que leéis y escucháis"

"¡¡¡Guau!!! Hay rumores, amenazas de muerte para mi familia y mi equipo, y se están diciendo tantas cosas locas. He tratado tomarme un respiro, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil. No creáis todo lo que leéis y escucháis", prosigue antes de lanzar una advertencia sobre unos mails que han estado circulando, presuntamente escritos por ella: "Estos correos electrónicos falsos que he visto publicados en todas partes fueron creados por Sam Lutfi hace años... No los escribí yo. Fingía ser yo y se comunicaba con mi equipo con una dirección de correo falsa".

"Mi situación es única, pero prometo que haré lo mejor en este momento. Puede que no sepas esto acerca de mí, pero soy fuerte y defiendo lo que quiero. Vuestro amor y dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que la vida me está lanzando. Si pudiérais hacer eso, estaría agradecida para siempre. Os amo", finaliza la diva del pop.

El pasado mes de enero, Britney anunciaba que iba a darse un respiro en su carrera profesional para poder ocuparse de su padre, enfermo desde hace tiempo y que había sufrido una recaída. Hace unas semanas, superada por la situación, decidía ingresar en un centro de salud mental para recuperarse y volver con fuerza.

Durante este breve paréntesis en el que se alejaba de todo, se ha llegado a decir que Spears va a poner punto y final a su carrera. Algo que, de momento, no parece que vaya a ser así. Esperaremos a que se termine de recuperar y hable de sus planes de futuro.

Más noticias sobre Brotney Spears...