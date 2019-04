24 abr 2019

Cuando por fin teníamos confirmadísima la pareja de Ylenia Padilla y Antonio Tejado, aparece un testigo y asegura que la pareja ha tenido una gravísima discusión. Se fueron juntos de viaje en Semana Santa y, de momento, las imágenes que hemos visto eran todo amor.

Pero Paz Padilla le advierte que tienen un vídeo para él, y que no le va a gustar. De repente hay una testigo que vio una durísima discusión entre los dos y en el vídeo resumen se podía escuchar: "Escuchamos los gritos de una chica. Se estaba liando la marimorena. Sobretodo ella era la que gritaba, la que lo insultaba, pero de una manera… Estaba fuera de sí. Esos gritos no eran normales. Y los insultos "hijo de tal". Con un odio…".

Quiero los datos de la sinvergüenza..."

Antonio Tejado no daba crédito a lo que estaba escuchando y muy indignado contestó nada más ver las imágenes: "Yo desde aquí decirle al programa que quiero los datos de la sinvergüenza esta que ha tenido el lujo de pegarse este pegote y esta mentira. Porque lo va a tener que demostrar lo que está diciendo porque es una sandez y una mentira. Yo estoy muy feliz. Y si quiere salir en la tele pues que se compre un libro o tire tartas como Payasín", para luego amenazarla con denunciarle y con que tenía acceso a sus datos.

Según Antonio, él da las explicaciones porque lo que quiere es defender a capa y espada a su novia Ylenia. "Lo único que me ha procesado a mí Ylenia es cariño, respeto y días maravillosos y momentos súper agradables y no me ha faltado al respeto ni nada", decía en medio del plató y lo volvía a repetir una vez se puso la llamada completa donde la mujer se excusaba de la actitud de Ylenia le daba miedo como para hacer fotos.

