6 abr 2019

Todo el mundo conoce cómo es Ylenia Padilla. Y aunque con algunas imágenes la relación de Ylenia y Antonio Tejado es más que evidente, lo siguen negando. Tanto que no quiere ni hacer un test de compatibilidad por el que casi abandona 'Sálvame'.

Dentro de la casa de 'GH Dúo' Ylenia se mantuvo más fuerte que casi ningún concursante hasta horas antes de salir. Una noche loca se lio con Antonio Tejado y desde la salida de este de la casa de Guadalix se les ha visto más juntos que nunca. ¡Hasta se han ido a Sevilla a la casa de Antonio!

"Se está liando no. Yo he venido a hablar de 'Gran Hermano' y ya está", decía la de Benidorm cuando se enteraba de que querían hacerle un test de compatibilidad con Antonio Tejado. "El programa le ha planteado hacer un test de compatibilidad con Antonio Tejado. Un test que sale en cualquier revista típica de los jóvenes. Y tú, te niegas a hacer el test", explicaba Kiko para la audiencia y los allí presentes. Y es que ella no quería que se especulase con que estaba en el programa vendiendo su relación porque ni siquiera admite que esté con él: "Que parezca que yo vengo a hacer o a vender algo no me gusta mucho".

"No vienes a vender nada. Ya sabes cómo funciona 'Sálvame'. No hemos avisado porque aquí se levantan a las 7 de la mañana para hacer una escaleta y a las 7 se les ha ocurrido algo inofensivo. Es un test de compatibilidad normal, divertido y para echar unas risas", aclaraba Kiko Hernández a la audiencia para que no pensase que realmente se le estaba pagando a Ylenia por ello.

"¿Qué encerrona me estáis haciendo, no?", decía Ylenia finalmente un poco cabreada por la situación. Kiko suavizaba la situación y le invitaba a volver a la normalidad: "Juega con nosotros como has hecho tantas veces. Que no crea la gente que se te ha subido un poquito a la cabeza la tontería y participa y colabora con nosotros como lo has hecho siempre".

Hasta que no fue Antonio Tejado a aclarar que era normal que ella se lo tomase así porque no quiere hablar de su vida privada, y Kiko Hernández le amenazase de fallarle si no iba a plató a hacer el test, Ylenia no se decidió a hacerlo.

Más noticias sobre Ylenia y Antonio

- La venganza de Ana Rosa a Ylenia

- Las imágenes que confirman la relación de Ylenia y Antonio Tejado

- Antonio Tejado e Ylenia Padilla, cazados besándose