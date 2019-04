24 abr 2019

Compartir en google plus

Si hay algo que caracterice a Irene Villa es su capacidad para sobreponerse a las adversidades. Y el último percance sufrido antes de su viaje a Tailandia, no iba a ser menos. Porque no solo no canceló el viaje, sino que ha relatado que va a tener que pasar de nuevo por el quirófano con la mayor de las naturalidades.

"¡Pues así me tuve que ir a Tailandia! ¡A la pata coja!, porque el tornillo del fémur, después de casi 7 benditos años sin dar problemas, se rompió precisamente el día antes de cumplir este gran sueño de conocer ese apasionante país asiático. ¿Que eso me iba a parar? ¡¡Ni en broma!!", con Irene en esa publicación de Instagram en la que la podemos ver con unas muletas en medio de sus idílicas vacaciones.

"Ahora, entre avión y avión para llegar a Gotemburgo, donde paso por 'boxes' cuando el tornillo lo requiere, pensaba en este bonito día que siempre celebré firmando libros… ¡Sant Jordi! ¡Pues a seguir escribiendo cada uno el libro de su vida y a no frenarse por nada! ¡Porque a lo que te resistes... persiste", continúa con ese discurso lleno de energía.

Villa vivía un momento complicado hace unos meses, cuando anunciaba que su matrimonio con Juan Pablo Lauro había llegado a su fin. Tras terminar de la mejor manera para no desestabilizar a sus hijos y hacer frente a este pequeño contratiempo médico, toca mirar adelante con optimismo.

Más noticias sobre Irene Villa...

- Irene Villa: "Si no perdonas, no puedes tener una vida feliz"

- Irene Villa: "El aborto ha sido lo más duro que he experimentado"

- Irene Villa de vuelta a casa tras su duro paso por el hospital