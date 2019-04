24 abr 2019

La conocimos por obra y gracia de 'Gran Hermano', en aquella edición en la que también se presentó ante el público Kiko Hernández. Desde entonces, las apariciones de Marta López en televisión han sido intermitentes, pero acaba de sumar un nuevo proyecto a sus espaldas.

A su colaboración en la tertulia de crónica social de 'Ya es mediodía' se une ahora su canal en Mtmad, donde, como muchos otros famosos, contará detalles de su día a día y compartirá algunas de sus inquietudes. Ya el primer capítulo promete que Marta va a abrirse ante esos seguidores que conecten con su programa, porque ha comenzado hablando de esas miserias que provocaron que tocara fondo y tuviera que remar mucho para salir a flote.

"No pretendo gustar a todo el mundo, nunca lo he pretendido. Tengo 45 años y 3 hijos. Me decís una serie de barbaridades...", se queja, poniendo de manifiesto que hay quienes hacen unas críticas de las que no son tolerables, de esas que pasan la raya del dudoso gusto para ser inadmisibles.

"No hacéis más que meteros conmigo y yo llevo toda la vida trabajando. No me he hecho nada en la casa porque no he considerado que lo necesite. Dejad de insultar", añade Marta antes de entrar en ese terreno complicado del momento más complicado de su vida, ese en el que se hundió y le tocó buscar el camino para salir adelante. Ella y sus niños, claro.

Nunca he ido a vender pena"

"En una época se ganó mucho dinero en la tele, yo gané mucho dinero, hice inversiones, puse negocios y algunos con la crisis no fueron bien. He pasado de estar arriba a estar en el suelo", se abre ante todos los que están viendo este nuevo canal.

"¿Y sabéis lo que he hecho? Levantarme. ¿Y sabéis cómo? Trabajando. Nunca he ido a vender pena. No he querido. He aprendido mucho. En estos años he crecido un montón, he valorado las cosas que antes no les daba importancia", concluye en este adelanto de lo que será su canal en la plataforma de Mediaset.

