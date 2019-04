24 abr 2019

Compartir en google plus

Cuando Carmen Borrego finalizó su reto en 'Sálvame', Kiko Hernández lanzó el guante a Anabel Pantoja de que se sometiera a algo similar. Ella, aceptó gustosa. No era por un tema de peso, que hace años se sometió a una cirugía para hacer frente de una manera más sencilla a su relación con la comida, sino por algo más psicológico. Sin embargo, parece que es la dieta en lo que está patinando la sobrina de Isabel Pantoja.

Es justamente esa dieta que debe seguir lo que se está saltando y lo que ha provocado que desde la dirección del programa de Telecinco se le dé un toque de atención. Era Paz Padilla quien se encargaba de darle la noticia del descontento que tenían con ella porque no se lo estaba tomando en serio.

"La dirección del programa está preocupada con el peso de Anabel Pantoja. Hace lo que le da la gana", eran las palabras de la presentadora. "Pero como cobra por sección, dirá que cuanto más tarda en adelgazar más le pegarán", apostillaba Mila Ximénez, ante lo que ella aseguraba que no se le había ocurrido.

Anabel Pantoja instantes antes de someterse al juicio de la báscula. pinit telecinco.

Así que, ante esta idea brillante, la dirección del programa también quiso darle un ultimátum a la joven. "Me comunican desde la dirección del programa que a lo mejor se te acaba. Si no pierdes peso y no avanzas, esta sección se acabará", le trasmitía Padilla.

¿Será suficiente amenaza como para que Anabel se ponga las pilas?

Más noticias sobre Anabel Pantoja...

- Isabel Pantoja lucirá los bañadores de su sobrina Anabel en 'Supervivientes 2019'

- Estos son todos los retoques faciales de Anabel Pantoja

- Anabel Pantoja incendia Instagram con un sensual posado