El tartazo más famoso de toda la historia de 'Gran Hermano' es el que le dio Payasín a Carmen Borrego en 'Sálvame Okupa'. Sin quitarle la razón, no fue para menos, pero tampoco una excepción. Ana Rosa ha querido mojarse y defender a Carmen Borrego tras anunciar que renuncia a volver a 'Sálvame'.

Las Campos están fuera de combate ahora mismo. El hecho de que Carmen Borrego no quiera volver, en parte, es por su familia. Lo hemos visto indudablemente con Terelu Campos que ha decidido no volver al programa porque ya se están pasando límites que no deberían pasar. "Físicamente no está bien y anímicamente tampoco. Por salud mental prefiere mantenerse al margen de la polémica. Una polémica que no entiende y ya está afectando a su familia", comentaba Pepe del Real para el programa 'AR' tras hablar con Carmen sobre si volvía o no a la televisión.

Él explica la mismísima Carmen Borrego "No acaba de entender cómo para brillar unos, hay que llegar hasta tal punto a otras personas". Y tiene toda la razón del mundo. Pero ¿por qué ha decidido entonces mentir al programa y a los espectadores cuando tiene las de ganar? Hay muchas cosas que no se entiende de Las Campos pero sin duda el foco del debate está en el tartazo de Payasín.

Finalmente, Ana Rosa, tras la intervención del periodista quiso mojarse y ponerle un punto final a este desagradable hecho del reality: "A mí el tartazo no me hace ninguna gracia, y después creo que se han pasado un huevo con la fuerza que le han dado. No me hace ninguna gracia, es muy desagradable y muy humillante".

