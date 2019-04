23 abr 2019

Terelu Campos ha tenido que hacer frente a las duras críticas que ha recibido su hermana en 'Sálvame'. Carmen Borrego no ha llamado ni un solo día al programa para defenderse, pero Terelu ha estado ahí y ha terminado explotando. En medio de esta defensa de su hermana no pudo más con las informaciones falsas y los ataques y anunció que se marchaba para siempre. Ahí no quiere estar.

Mientras delataban dónde estaba Carmen Borrego realmente, Lydia Lozano se confundió en el nombre del hotel. "Como buena periodista tenía que haber contrastado la información", decía Rafa Mora pero más bien esto fue la gota que colmó el vaso. De repente Belén Esteban salía en defensa de su compañera pero ya era demasiado tarde.

Terelu Campos estaba totalmente decidida a abandonar 'Sálvame' y así se dirigió a dirección: "Yo me pregunto cuál es el delito de mi vida. ¿Hay que reventar a la gente? Vale. Pero es que a la que se está reventando es mi hermana, Alberto. Yo sé que a ti te dará igual pero a mí no porque es mi hermana". Todos los compañeros le perseguían e intentaban calmar la situación pero sentenció su participación en el programa con un: "Me voy. Me quiero ir ya para toda la vida. Os lo agradezco todo. Esto no puedo decir que ha sido un placer porque no lo ha sido".

Exigió su intimidad y hasta que se fuesen las cámaras. No quería saber nada más aunque Kiko intentó ir detrás de ella y convencerle de que se quedase. Al final del programa ha sentenciado: "Es una baja definitiva, porque me ha dicho Terelu que abandona el programa definitivamente". Pero… ¿se irá realmente para siempre de la televisión?

