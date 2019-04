25 abr 2019

Rocío Flores y su padre, Antonio David, han mantenido siempre una relación muy estrecha. El colaborador cumplió ayer 43 años y su hija no dudó en dedicarle unas bonitas palabras de agradecimiento por todo lo que ha luchado a lo largo de su vida para hacerle feliz. Además, aprovechó la ocasión para lanzar otra indirecta más a su madre, Rocío Carrasco.

"Felicidades jefe, hoy acabo mi día feliz de compartirlo contigo y con toda la familia y amigos, no sabes lo feliz que me hace verte sonreír y disfrutar de nosotros", comenzaba la carta junto a una foto de cuando ella y su hermano eran pequeños, abrazando a su padre.

Tras esto, viene lo que parece una 'lanza' a su madre, con la que nunca han tenido una relación especial: "Gracias por ser esa persona que nunca me falla, por haberme enseñado a tener los valores que tengo, por haberme inculcado el respeto, la educación, el sacrificio, la constancia y el trabajar duro por mis sueños", escribía clara y escueta, dando a entender que Antonio David ha sido la persona que más se ha preocupado por ella, posiblemente en comparación con 'Rociíto'.

Además, ha querido recalcar que a su padre no le han regalado nada en la vida. "Gracias por darlo todo por mi y mis hermanos, eres mi mayor regalo, eres mi referente. Así que mil felicidades, ya no solo por ser tu cumpleaños sino por ser como eres: un tesoro", concluía. Sin duda, las palabras de Rocío son las de una hija orgullosa. Un sentimiento que suele demostrar a menudo en sus redes sociales. ¿Cómo le habrá sentado a la madre este emotivo mensaje? Según la mala relación que tiene con su exmarido, contra el que lleva años luchando, posiblemente no muy bien.

A pesar de su distanciamiento con Rocío Carrasco, la relación con la familia de su madre parece ser bastante buena. Su prima Gloria Camila es un pilar fundamental en su vida, y cada poco tiempo recuerda en Instagram a su abuela con mucho cariño.

