26 abr 2019

¿Puede alguien como Blanca Suárez, una de las actrices más admiradas y deseadas de nuestro país tener algún complejo con su físico? Parece que en estos momentos no, pero que en el pasado tuvo uno muy grande. La confesión la realizó anoche en 'El Hormiguero' donde acudió junto a Macarena García para promocionar su nueva película, 'A pesar de todo'.

Aunque Pablo Motos no se lo pudiera creer, esta le confesó que hubo un tiempo en el que no se sentía a gusto con ella misma por culpa de sus orejas, que veía desproporcionadas. "Tenía bastante complejo de orejas. Luego me creció la cabeza y ya se estabilizó un poco", aseguró la artista.

En ese clima de confesiones, tanto Macarena como Pablo Motos también hablaron de sus complejos físicos. La joven actriz aseguró: "Hacía mucho deporte y tenía las piernas muy formadas, y eso me daba mucha vergüenza".

¿Y el presentador? Pues parece que su gran trauma fueron las pecas, que le llevaron a hacer alguna que otra estupidez. "Tenía muchas más pecas cuando era pequeño", reveló, confesando que llegó a pedir que se inventara algo para poder deshacerse de ellas. Aunque lo peor fue cuando decidió "rascarme con lija la cara".

Un experimento que no tuvo un buen acabado y que le llevó, además, a llevarse una buena bronca de su madre, que no se podía creer a lo que había llegado.

