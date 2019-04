26 abr 2019

Dicen que de toda mala experiencia se saca algo bueno, y Madonna ha conseguido aprovechar sus momentos más grises de su estancia en Lisboa para inspirarse y hacer 'Madame X', su nuevo trabajo en el que la depresión y el aburrimiento de su etapa lusa han sido la base. Y eso que no tenía pensado componer un disco estando allí, pero las cosas se han dado así...

De hecho, el motivo principal de esos casi dos años de estancia en la ciudad portuguesa se debieron a que el menor de sus hijos militaba en las categorías inferiores del Benfica, equipo de fútbol de la ciudad. Una experiencia que ha resultado ser menos gratificante para ella de lo que se esperaba cuando hizo las maletas.

Madonna ha confesado que pensó que el cambio de aires sería "superdivertido y lleno de aventuras, pero luego me encontré tan solo yendo al colegio a recoger a los niños y asistiendo a partidos de fútbol". Vamos, que si tuviera que repetir experiencia, o no lo haría o buscaría otro destino.

"No me fui a Lisboa para hacer un disco, esa era lo último que tenía en mente. Me fui a Lisboa porque mi hijo quiere ser un jugador profesional de fútbol, pero me deprimí un poco", ha explicado la artista para justificar el por qué de ese nuevo disco con la que ya se frotan las manos sus fans más incondicionales.

El trabajo, que saldrá el 14 de junio, supone una vuelta a sus orígenes cuando "no me importaba lo que la gente pensaba y mi música se producía sin tener que escuchar todo el ruido o las recomendaciones o sugerencias o lo que fuera". Esperaremos a ver si está a la altura de aquellos temas de antaño que sentaron las bases de lo que hoy es: la gran diva del pop.

