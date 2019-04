26 abr 2019

Confieso que soy una de los tantos millones de españoles que vio los debates electorales de esta semana. No es que no me interese la política, pero la vida de los famosos me absorbe hasta el punto de que en la política no he encontrado el punto de desconexión. Y aunque no estoy indecisa, quería ver cómo estaban los candidatos.

Me gustaron mucho, tanto el primer debate como en el segundo. Por momentos creía que había estado exiliada durante mucho tiempo e, incluso, algún cruce de acusaciones me hacía recordar al 'Sálvame diario'. Disfrute más leyendo luego a los compañeros columnistas que, minutos después del final, daban su opinión, tan distinta pero divertida, que me enganché a todas. Por no hablar de los memes ¡cuánto ingenio desperdiciado hay en nuestro país!

No voy hablar de ganadores ni perdedores porque al final los que perdemos somos los ciudadanos. No sé si habrán convencido a muchos indecisos, que para eso dicen los expertos que sirven los debates. Eso se verá este domingo si hay ‘sorpasso’ —esa palabra tan de moda en los ‘realities’—.

Viendo la juventud y el estilo de nuestros aspirantes a presidente, estoy segura de que más de uno los visualizó en una especie de ‘Gran Hermano’. Encerrados, aislados, con nominaciones, pasando hambre y, sobre todo, naturales, sin maquillaje ni relojes caros, trajes impolutos o camisas almidonadas. Al natural. Y las pruebas, que sean solucionar los problemas que de verdad nos preocupan. Verías tú qué pronto se arreglaba todo.

Un confesionario de Albert Rivera con llamada de Malú para darle ánimos. O la visita sorpresa de la mujer de Casado a la casa. Begoña Gómez defendiendo a Pedro en el plató e Irene Montero enviándole los chupetes de los mellizos a Iglesias. No se rían, porque no son tan distintos aunque haya mucha parafernalia. Pero vayan a votar. La audiencia es quien decide.

