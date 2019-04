27 abr 2019

Sandra Barneda y Nagore Robles se han convertido en un referente en cuanto a parejas de lesbianas.. A pesar de los constantes rumores de crisis que las persiguieron hace algunos meses, ambas han demostrado que su amor está por encima de todo.

Con motivo del día de la visibilidad lésbica, Nagore Robles ha compartido una tierna imagen de ambas, en la que aparecen besándose, con un claro mensaje a todos aquellos que en alguna ocasión le han hecho un comentario despectivo.

"Soy Nagore. Soy mujer y amo a otra mujer. No es mi amiga, no es mi compañera de piso, no estoy enferma, no me hace falta una buena p*lla, no soy antinatural, no estoy en contra de la familia tradicional, no discrimino a los hombres, no busco provocar", ha comenzado diciendo.

También ha hecho una declaración de amor hacia Sandra Barneda: "Estoy enamorada de mi novia, somos una familia, nos amamos y f*llamos. Esto no debería sorprenderte y si lo hace tienes un problema. No quiero menos derechos que nadie, ni perder lo que tanto nos ha costado conseguir".

Además, con motivo de las próximas elecciones, Nagore se ha unido a la campaña que muchos famosos están realizando pidiendo a los ciudadanos que voten: "No voy a permitir que nos traten como ciudadanas de tercera, no voy a luchar solo por mí, sino por ti que estás al otro lado de la pantalla. Te tiendo mi mano para que caminemos y venzamos juntas, nos necesitamos unas a otras.No se lucha de forma individual, sino colectivamente. Este domingo no permitas que te invisibilicen, y sal a votar".

"Estoy enamorada de ti y de tu alma", ha sido la respuesta de Sandra Barneda al texto de la colaboradora.

