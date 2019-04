4 abr 2019

Es imposible estar en todo momento al pie del cañón. Hay días en los que las personas nos sentimos al 100% y otros en los que no nos apetece salir de la cama. Eso mismo le pasó ayer a Nagore Robles, que quiso trasmitir su desgana a sus seguidores con una pequeña carta en redes sociales, donde aseguraba tener "un día bobo".

"Hay días que te levantas con energía, súper motivada y positiva. Pero hay días en los que no te apetece ser la más simpática ni sonreír tanto. Hoy es uno de esos días", comenzaba la tertuliana. "Siento que mis pies pesan más de lo normal, pero honestamente no me importa. He aprendido a relativizar estos 'días bobos', como les llamo, y saber que a las doce de la noche posiblemente ya no me sentiré así, ya que será un nuevo día y quizás con otro sentimiento", así, ha querido expresar la manera en la que opina que las personas idealizamos la perfección, y aprovecha la ocasión para compartirlo con todo aquel que esté pasando por lo mismo.

Esto no es lo único con lo que últimamente ha sorprendido Nagore a sus seguidores. La semana pasada confesó que estaba realizando un plan 'detox' un tanto estricto. "He decidido hacer tres días de ayuno, tres días sin comer", decía, dejando claro que no lo hacía para adelgazar, sino para depurar el organismo y "limpiar los intestinos". Una dieta cuya alimentación se basa en tomar líquidos y que ha llevado a cabo con ayuda de un profesional. Ella señala que la experiencia ha sido "extraordinaria" pero, ¿será este 'breve cambio' el que ha provocado ese bajón?

