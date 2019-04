27 abr 2019 CARLOS pÉREZ-GIMENO

Tiene 26 años y desde el año 2014 está considerado como uno de los virtuosos del violín más importantes del mundo. Andaluz de nacimiento, con tan solo seis años dio su primer concierto en su Córdoba natal. Su carrera ha sido meteórica y, a pesar de su edad, es conocido a nivel internacional. Ha pisado los escenarios de los teatros más importantes del planeta. Con tan solo 18 años actuó en el Carnegie Hall de Nueva York, convirtiéndose en la persona más joven que ha debutado allí en el siglo XXI. Su agenda está repleta de compromisos profesionales. Acaba de ser nombrado imagen de las bodegas Pesquera, motivo por el cual después de la presentación, a la que acudieron un gran número de invitados, Paco Montalvo ofreció un magnifico concierto que fue todo un éxito.

Corazón ¿Qué se siente, siendo tan joven, al ser considerado uno de los cuatro mayores virtuosos del mundo?

Paco Montalvo Que digan tantas cosas bonitas de mi trabajo me hace sentir muy bien. Invierto muchas horas creando y pienso que además hay que tener una realidad objetiva después del escenario.

C. Dio su primer recital con solo seis años. ¿Qué recuerda?

P.M. De los primeros conciertos me acuerdo sobre todo de los aplausos. Poco a poco fueron pasando los años y fui siendo más consciente. De niño jugaba con el violín, era mi pasión al igual que el fútbol.

C. Con 12 años obtuvo otro logro: actuar con la Orquesta de RTVE.

P.M. Así es y debo decir fue un éxito rotundo. Además, fue mi primer concierto con orquesta e indudablemente marcó mi carrera. Fue maravilloso porque fue la oportunidad para que me descubrieran grandes directores. Mi debut internacional fue en Andorra, después vinieron Londres, Tel-Aviv, Chicago, Nueva York...

C. A los 18 actuó en el Carnegie Hall de Nueva York, nada más y nada menos.

P.M. Es el teatro más importante del mundo y no me lo creía, era un sueño. Fue un momento clave en mi vida. Iba muerto de miedo en el avión, era muy jovencito, y cuando llegué, iba camino del hotel y vi en una valla publicitaria mi nombre y mi foto. La sensación fue impresionante.

C. Además, parece ser que conoció también a Harrison Ford. ¿Cómo fue ese encuentro con él?

P.M. He conocido gente de todo tipo a lo largo de mi vida, y eso ocurrió durante una cena a la que me invitaron en la embajada de Estados Unidos en Madrid. Casualmente me sentaron en la misma mesa que Harrison Ford, que estaba acompañado por su mujer Calista Flockhart. En la conversación me preguntó a lo que me dedicaba, y le conté que tocaba el violín flamenco y me dijo que no se lo podía imaginar. Y me dijo que le encantaría escucharme algún día. Casualmente el día anterior yo había ofrecido un concierto en el Teatro Real, y mis músicos seguían en el hotel. Decidí llamarles, y les dije que teníamos un concierto muy interesante, tocamos tres o cuatro canciones, y les encantó, una de ellas fue el tema tan famoso de Frank Sinatra My Way. Le gustó mucho. Fue una noche muy bonita, y el recuerdo es imborrable. No hemos vuelto a vernos.

Paco Montalvo con su violín. pinit D.R.

C. Violín y flamenco. ¿Cómo se le ocurrió la idea de fusionarlos?

P.M. El flamenco lo viví desde pequeño, en casa de mi abuela, escuché a Camarón, y a Paco de Lucía. También había una peña flamenca enfrente de mi casa. He nacido con el flamenco. Con lo que tenía de formación clásica, en mi habitación repetía la música de Camarón, y decidí llevarlo al escenario con 14 años, sabía que no era fácil trasladarlo a la práctica. Pero con 19 presenté el espectáculo Alma de Violín Flamenco, y hasta hoy.

C. ¿Qué significa para Paco Montalvo el nombre de Paco de Lucía?

P.M. Para mí, sin lugar a dudas, es todo un referente, y así se lo he hecho saber a todos mis maestros. Paco era mi inspiración incluso para la clásica.

C. Eva Longoria se quedó tan fascinada con usted y hasta le invitó a la Global Gift de París.

P.M. Así fue. Lo recuerdo con gran cariño, fue una noche para no olvidar. Lo recaudado iba destinado a su fundación. Nos conocimos allí, y el recuerdo que tengo no puede ser más bonito.

C. ¿Qué le dice su novia?

P.M. Ahora mismo estamos en 'stand by'.

C. ¿Ha tenido algún problema con los puristas flamencos?

P.M. No. Cuando lancé el espectáculo quise saber la opinión de los puristas. En la Peña, El Rincón del Arte de Córdoba, que es la más antigua España, por la que han pasado los más destacados maestros, el éxito fue tan grande, que afortunadamente todos me apoyan.

C. ¿El violín podría ser su mejor forma de comunicación?

P.M. Por supuesto que sí. Con el violín y la música soy capaz de expresarme. Es el mejor sentido de la música.

C. ¿Qué tal Japón?

P.M. Cada vez que salgo con ese espectáculo es impresionante. La música española y el flamenco fusión les fascinan.

C. ¿Qué proyectos tiene?

P.M. Lo más próximo, gira por toda España, y cerrando el extranjero

