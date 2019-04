30 abr 2019

Escribe, actúa, recita y el chico del momento. Jaime Lorente se ha convertido, en apenas dos años, en una de las figuras públicas más importantes del panorama actual, no solo en nuestro país, sino también en otros como Francia o Latinoamérica. Todo ello gracias a 'La casa de papel', serie que le hizo saltar a la fama y que ha sido un éxito mundial.

Entre proyecto y proyecto, el viernes visitó los cines Capitol de Gran Vía (Madrid) para celebrar el 20 aniversario de Skechers. Una iniciativa muy especial de la que Jaime es imagen y que movilizó a más de 1.500 personas, con el fin de conocer al actor y, de paso, llevarse unas Skechers D'Lites gratis, a cambio de unos tacones.

Jaime Lorente en el evento de Skechers. pinit GTRES.

Pero, ¿por qué Jaime Lorente es el chico de moda? Profesionalmente, no para. Además de ser uno de los protagonistas del atraco más famoso de Netflix -que estrena la tercera temporada el 19 de julio-, está en pleno rodaje de la segunda de 'Élite', y hace apenas un mes salía a la luz la película '¿A quién te llevarías a una isla desierta?', también de la plataforma, que protagoniza junto a María Pedraza ('Elite'), Pol Monen ('Tu hijo') y Andrea Ros ('Mar de plástico').

Pero no solo se dedica a la actuación. Este joven de 27 años también acaba de publicar un libro: 'A propósito de tu boca'. "Si alguien me quiere conocer, que no vea mis series, que lea mis libros porque es el mayor reflejo de mi", confesó durante el evento. Aun así, no se considera escritor, ni nada parecido, pues esa faceta para él es un 'hobbie'. El primer trabajo literario de Jaime es un poemario que cuenta la vida desde dos puntos de vista: el amor y el mundo, que además se ha atrevido a recitar en varias ocasiones.

No solo de manera profesional, Jaime Lorente está también en su mejor momento personal junto a su chica, María Pedraza, la que además es compañera en dos de sus tres trabajos más famosos. Un éxito que comparten, pues también en una de las actrices más reconocidas de la actualidad. Así, aunque casi cada día, la pareja publica por redes sociales lo felices que son juntos, el viernes prefirió mantenerse al margen de cualquier tipo de declaración al respecto.

