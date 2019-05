1 may 2019 Anabel unamo

Luciendo un pomposo vestido de novia diseñado por John Galliano, en 2005 Melania Trump protagonizó la portada de la edición norteamericana de la revista 'Vogue'. Eran otros tiempos... La modelo eslovena estaba a punto de casarse con Donald Trump, un magnate controvertido y estrella de los reality shows, y Anna Wintour, todopoderosa directora de la revista, todavía invitaba a la pareja a la gala del MET, a la que acudían cada año.

Pero las cosas han cambiado mucho desde entonces. Sobre todo, desde que Trump llegó a la Casa Blanca y Wintour, una demócrata de carné que apoyó a Clinton en 2016, le plantó cara públicamente. Aunque en 2017 Wintour se mostró favorable a que la primera dama ocupara la primera página de la publicación, como ya hicieron antes Michelle Obama o Hillary Clinton, casi dos años y medio después, esa portada sigue sin materializarse y, a juzgar por los últimos acontecimientos, lo más probable es que no ocurra jamás.

Hace unos días, Wintour concedía una entrevista a la cadena CNN y explicaba la postura de la revista sobre la cobertura de figuras políticas como Obama, pero también la senadora demócrata Kamala Harris o la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Sin embargo, Wintour ‘olvidaba’ mencionar a Melania.

"Tenemos que mantenernos firmes en aquello en lo que creemos y tenemos que tener un punto de vista propio. Publicamos perfiles de mujeres que creemos que están acometiendo proyectos importantes. Las apoyamos porque creemos que son líderes".

Pero el lapsus no pasaba desapercibido en la Casa Blanca y la primera dama, a través de su portavoz Stephanie Grisham, contestaba a Wintour con dureza: "Estar en la portada de ‘Vogue’ no define a la señora Trump. Ya estuvo ahí mucho antes de ser primera dama. Su papel como ‘first lady’ de Estados Unidos es mucho más importante que una superficial sesión de fotos y una portada. Esto no hace más que demostrar lo parcial que es la industria de la moda y lo insegura y estrecha de miras que es Anna Wintour. Desafortunadamente, la señora Trump está acostumbrada a este tipo de comportamiento". Grisham explicó, además, que Trump no ocupará la portada aunque Wintour cambie de opinión. La guerra continúa...

