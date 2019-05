2 may 2019

Compartir en google plus

Fin de la guerra entre David Bisbal y Elena Tablada. O al menos eso es lo que se desprende de las palabras del cantante, que ha celebrado que la justicia le haya dado la razón en esa batalla judicial que mantenía con la madre de su hija, a la que ha llevado a los tribunales por la sobrexposición de su hija en las redes sociales.

"Después de varios años luchando, he conseguido que la Justicia acuerde medidas de protección para salvaguardar la intimidad de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo. Así que, la que ha ganado claramente ha sido mi hija, que se merece ser una niña", ha escrito en Instagram el cantante.

En su escrito, aprovecha para lanzar una 'pullita' a la prensa con cierto tono de reproche sobre lo que se ha informado en los últimos días: "Me resulta muy llamativo cómo algunos medios de comunicación publican titulares que para nada se corresponder con la realidad".

"Lo único que es cierto es que no se podrán seguir publicando fotos donde salga el rostro de mi hija, no se podrá seguir asociando a mi hija a ninguna marca, tampoco se le puede hacer partícipe de negociaciones o contratos con terceros, ni exponerla públicamente en medios de comunicación tal y como yo solicitaba", concluye Bisbal.

¿Por qué publica esto Bisbal? Porque tras la publicación de la resolución judicial por parte de la revista 'Hola', muchos aseguraban que era Tablada quien había ganado esa batalla. "La que ha ganado ha sido mi hija y todo ello gracias a la Justicia", era la respuesta tajante de David.

Porque si bien es cierto que Elena no tendrá que retirar las fotos que ya están publicadas de su hija, no podrá publicar nada de la niña de ahora en adelante. Así que puede que, cada uno a su manera se sientan vencedores, aunque, como dice el almeriense, la mayor beneficiada es una menor que se ha usado como arma arrojadiza en los últimos meses, desde que en septiembre, en 'Viva la vida', Elena abriese la caja de los truenos y se desatase la tormenta pública entre ella y su ex.

Más noticias sobre David Bisbal...

- El tierno detalle de David Bisbal y Rosanna Zanetti a su hijo Matteo

- La madre de Elena Tablada habla sobre su juicio contra David Bisbal

- La pulla de Elena Tablada a David Bisbal antes de los juzgados