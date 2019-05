5 may 2019

Tuve ocasión de conocer al Dr. Iván Mañero, cirujano plástico, estético y reparador, hace unos cuantos años, en televisión. Desde siempre, fue un abanderado de la lucha por la defensa de llevar a cabo operaciones de cambio de sexo.

"Hablamos de veinte años atrás. Los transexuales, entonces, eran gente invisible. Un día llegó un transexual a mi consulta, operado en otro país, pidiendo ayuda. Ahí es cuando entré en contacto con la transexualidad y empecé a ver un mundo sobre el que yo no había estudiado, del que no se hablaba ni en las universidades, ni en los hospitales… Un mundo que me pareció fascinante, aunque duro, porque hubo que luchar contra todos".

Corazón Incluidos algunos compañeros de profesión.

Iván Mañero Sí, fue tremendo luchar contra Goliat pero, por suerte, la sociedad empezó a normalizarlo.

C. ¿Cómo ha evolucionado la transexualidad en nuestro país?

I. M. Se ha avanzado mucho en poco tiempo, pero creo que todavía falta un poco de valentía política a nivel legislativo y a nivel de jueces y fiscales, que permitan facilitar la vida a estas personas. Porque a muchos casi se les obliga a someterse a una operación para tener derecho a sus derechos. En los últimos años en donde más se ha avanzado es en el ámbito infantil, un gran paso, porque la transexualidad no es algo que pase a los 15 o 20 años, sino es algo que ocurre mucho antes.

C. No sé si esa capacidad de empatía con una causa tan compleja como esta fue la que despertó su vertiente solidaria…

I. M. La solidaridad es algo que todo ser humano tiene escondido, pero hay que educarla. A mí, quienes me enseñaron fueron mis padres, concretamente, mi madre. Yo vengo de una familia muy humilde y recuerdo que mi madre, que me preparaba el bocadillo para comerlo en el recreo, siempre me decía: “si hay algún niño que no tenga qué comer, divide tu bocadillo y dale una parte. No te lo comas y le des lo que te sobre, porque eso es ser caritativo, lo otro es ser solidario”. Siempre me enseñaron que la solidaridad es algo transversal, horizontal, mientras que la caridad es vertical, de arriba a abajo. Ser solidario es ayudar, y terminas teniendo un radar para detectar gente que tiene problemas.

C. Y donde más problemas hay es en África y los que más dificultades tienen: los niños y las mujeres…

I. M. Además, los niños son el futuro y puedes modelarlo, ya que tú, a un padre que ha decidido mutilar genitalmente a todas sus hijas, es imposible cambiarlo, pero a un niño puedes explicarle que eso no está bien y lograr que varíe su percepción. Y las mujeres son el motor de África.

C. Empezó colaborando, estrechamente, con la ONG AMIC (Asociación Médica por la infancia en Cataluña), para terminar creando su propia Fundación, la Fundación Dr. Iván Mañero, una ONGD (organización no gubernamental de desarrollo)

I. M. En 2002 apareció AMIC y la Fundación Iván Mañero dos o tres años después, pero son casi la misma cosa. La Fundación es la que recauda el dinero. Trabajamos en África, en Guinea Bissau.

Me enseñaron que la solidaridad es transversal, horizontal. mientras que la caridad es vertical"

C. Un país con muchas carencias …

I. M. Quizás ya no sea el último país del mundo, en cuanto a pobreza, pero sigue a la cola, porque es una excolonia portuguesa, que ha tenido una guerra civil tras otra, que está plagado de minas anti-persona… Es un país que no tiene nada, como tantos, pero al final tienes que centrarte en uno. Lo bueno es que trabajamos sobre el terreno, porque somos nosotros quienes vamos allí.

C. Y ¿cómo logran articularlo?, porque sé que llevan a cabo diferentes proyectos en distintas áreas como Sanidad, Sostenibilidad, Derechos de la Infancia, Mujer e Igualdad…

I. M. En el país tenemos una colonia que alberga un orfanato, una escuela y un hospital. Son las 3 áreas básicas. La gente que trabaja en la colonia es de allí. Las mujeres tienen su salario, con el que vive toda la familia, de unos 50 euros al mes. Si fueran hombres, se lo gastarían. Ellas son las cuidadoras de los niños del orfanato, son las profesoras… Estamos dando ahora 900 comidas diarias para todos los niños. Hemos querido que tuvieran 3 comidas diarias, pero solo llegamos a 2. En el hospital tenemos enfermeros y enfermeras, a los que pagamos. Lo que nos falta son médicos. Por eso vamos nosotros. No es que no queramos pagar a médicos, es que no hay.

C. Y, ¿cada cuánto tiempo van?

I. M. Organizamos diferentes grupos. Yo voy 1 o 2 veces al año. Intentamos ir fuera de la época de lluvias, entre mayo y octubre, porque allí no hay transporte, ni carreteras y, la mayoría de las veces, los enfermos vienen caminando kilómetros y kilómetros. Vamos poco a poco. Sé que no veré salir a ese país de la pobreza, porque no puedes pretender ayudar a todo el mundo, pero sí puedes echar una mano a alguien, a una persona, con una cara y con un nombre. En África mueren 3.000 niños cada hora. Eso es terrorífico. Luego vienes a tu mundo, donde todo pasa muy rápido.

C. Debe ser muy difícil digerir la vuelta…

I. M. Lo es, pero necesito volver para curarme de allí y necesito ir allí para curarme de aquí.

Ana García Lozano junto a Iván Mañero. pinit Alberto bernárdez

C. Es que muchas veces olvidamos que vivimos en la cara buena del mundo…

I. M. Y hay una cara muy mala. Hemos nacido aquí, pero podríamos haberlo hecho allí. Es cuestión de suerte. Da miedo ver cómo las dos partes del planeta se están separando de una forma abismal. Estamos en un mundo en el que la primera causa de muerte, hoy en día, es el exceso de comida y la segunda no tener qué comer. Este es nuestro mundo: la mitad se muere por exceso y la otra, por defecto.

C. Sé que, además, desde su clínica IM CLINIC, colabora de manera altruista con un proyecto para la reconstrucción de niñas y mujeres que han sufrido la mutilación genital femenina.

I. M. La mutilación genital femenina es un acto de violencia machista institucionalizado. No es una costumbre, como mucha gente dice. Es de origen egipcio y se hacía, como ahora, para que las doncellas no tuvieran placer y por lo tanto, no fueran infieles. Es una práctica que tiene que desaparecer, pero está tan arraigada, que un hombre no quiere ir con una mujer que no esté mutilada. Han llegado a meter en la mentalidad de la gente que el clítoris envenena al niño al nacer, o que si la mujer toca su clítoris no puede cocinar, porque envenenaría la comida…Llega a ser tan perverso, que la mujer mutilada, como siente dolor al caminar, acaba teniendo un manera de andar coja y eso, a los hombres, les resulta sexy.

C. ¡Queda tanto por hacer!

I. M. Eso es lo que ahora intento enseñar a mis hijos. Es cierto que algo falta en la educación, en nuestras escuelas, que se ponen medallas porque han hecho el examen PISA de Física, de Matemáticas, o de Lengua…Y yo me pregunto: ¿dónde queda el ser solidario, cuidad el medioambiente, atender a toda esa parte humana de valores? Mi trabajo consiste en educar a mis hijos, para que cuando crezcan puedan seguir echando una mano y devuelvan a la otra mitad, parte de este mundo, parte del bocadillo.

Más entrevistas de 'Corazón solidario'...

- Colate: "Este país puede ser muy hostil y estar solo"

- Maximiliano de Habsburgo: "La adicción hace que la gente vaya perdiendo todo"

- Belinda Washington: "De pequeña quería ser misionera, actriz o azafata"