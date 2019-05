7 may 2019

Tiene 50 años. Se ha separado dos veces y, desde hace un par de meses, se habla de que podría haberse reconciliado con su primer exmarido, Brad Pitt. Efectivamente, hablamos de Jennifer Aniston. Pero antes de ahondar en su estado sentimental, expliquemos que ha decidido posar en 'topless' para la revista 'Harper's Bazar' con el reivindicar la belleza del cuerpo femenino a cualquier edad.

"Creo que nuestros cuerpos son hermosos, y creo que celebrarlos y sentirnos cómodos con ellos, sin importar la edad que tengas, es importante. No debería haber ningún tipo de vergüenza o incomodidad a su alrededor", asegura la actriz sobre la decisión de enseñar a los lectores de la publicación y al público en general parte de su anatomía.

Inmersa en la promoción de la película 'Murder Mistery' y con el estreno de la serie para Apple TV 'The morning show', sostiene que no tiene tiempo para ocuparse de su corazón. Que tener pareja no es, ni de lejos, una de sus prioridades en estos momentos. Entonces... ¿qué pasa con Brad y todos esos rumores surgidos en los últimos tiempos?

Cuando llegue una nueva pareja será bienvenida"

Lo niega de manera tajante. Y va más allá al sentenciar: "Cuando llegue una nueva pareja será bienvenida. No soy de las que después de romper con alguien afirma que ya no quiere saber más de los hombres o que nunca volverá a enamorarse. Es cierto que no he tenido mucha suerte en ese campo, pero de verdad que no encuentro a nadie en mi pasado que me haya dado razones para cerrarme a una nueva relación o esconderme tras una coraza. Nadie".

Tras ese divorcio de Justin Theroux hace poco más de un año, se lo toma con calma. Muchas veces una necesita un poco de margen para reflexionar y estar con una misma. En ese estado está ahora mismo Aniston.

