8 may 2019

Ana Obregón está recuperando su ritmo. Ese en el que concede entrevistas y se convierte en la reina de los saraos tan solo con ponerse delante de un 'photocall'. Esto último volvió a suceder ayer, cuando la actriz acudió a un evento de una firma cosmética. Allí atendió a los medios, entre ellos, a 'El programa de Ana Rosa'.

Y la mismísima Ana Rosa quiso hablar en directo con ella para poner en valor la valentía con la que ha afrontado este último año en el que ha luchado, codo con codo, con su hijo, enfermo de un cáncer que ya parece ser tan solo la sombra de un mal sueño del pasado.

"Nos ha dado una lección de vida a su padre y a mí", manifestaba Ana antes de recibir el alago de la presentadora: "Lo primero darte la enhorabuena. Lo más importante es que Álex está guapísimo, que está recuperado, y como madre un diez". Alessandro Lequio se sumaba: "Yo, en relación a lo que decía Ana Rosa, que efectivamente todas las madres hacen lo mejor por sus hijos, pero tú eres de las que siempre lo consiguen. Gracias".

"Es la fuerza de mi hijo, su fortaleza, el llevarlo todo con sentido del humor, con esa sonrisa, aquí el mérito, y la lección de vida que nos ha dado a su padre y a mí, es mi hijo", continuaba Obregón antes de que Ana Rosa quisiera poner de manifiesto todo lo que el padre de su hijo ha valorado la fortaleza de Ana.

"Yo lo decía porque, qué madre no hace todo por un hijo y más en estas circunstancias, pero además me consta, y son los piropos que te ha dado Alessandro cuando tú no lo oías, tu entereza, decisión, capacidad de reacción y ánimo, y eso es mu difícil en estas circunstancias", decía Ana Rosa, que se llevaba un 'zasca' en forma de bofetada sin manos a Lequio: "He ejercido de madre y de padre".

